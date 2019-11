Perros en Altavela son un Problema de Salud Pública

Se trata de perros en situación de calle y perros encerrados en casa habitación de la calle Mar Rojo. “Tienen 4 perros insoportables con aroma y ladridos, ni dejan dormir. Se la pasan solos todo el día. Ladran, yo creo de hambre y sed” señala vecino.

Por Paty Aguilar

Vecinos de la calle Mar Rojo del fraccionamiento Altavela de Bahía de Banderas, Nayarit, ya no haya qué hacer con 4 perros que viven en el patio de una casa ubicada por la calle Mar rojo 83 en el cual estos animales defecan por todo el patio y sus propietarios no limpian el área, lo que ha generado olores que ya no soportan y que no saben a quien recurrir para denunciar la situación antihigiénica en la que estas “mascotas” viven todos los días.

Y es que efectivamente, aunque hace pocos meses Cabildo del X Ayuntamiento, a iniciativa del regidor, Pepe Castañeda, se aprobó un Reglamento municipal que regula el bienestar y protección de las mascotas de compañía, en este caso los perros forman parte de los ejemplares domésticos, como los gatos también que tienen el derecho ser bien tratados, sin embargo, ya paso casi un año y este Reglamento no se ha podido aplicar porque hay las herramientas necesarias para atender quejas como lo que esta afectando a estos vecinos por la irresponsabilidad de los propietarios de estos pobres perros.

El alcalde, Jaime Cuevas Tello, en su primer informe de gobierno, dio a conocer que se constituiría un lugar como centro de acopio para perros en estado de calle o maltratados, sin embargo, hasta la fecha nada se ha hecho al respecto y tampoco hay a donde quejarse porque no hay manera de atender a la ciudadanía, es decir, Seguridad Pública, nada puede hacer al respecto porque no hay a donde llevar estos animales para rescatarlos de mal trato.

“Tienen 4 perros insoportables con aroma y ladridos, ni dejan dormir. Se la pasan solos todo el día. Ladran, yo creo de hambre y sed, a donde lo puedo reportar” fue la queja y pregunta que hizo un vecino al veterinario, Esquivel Peña, que tiene su consultorio en este fraccionamiento, la respuesta fue “a Seguridad Pública” pero con la advertencia de que no hay manera de que el gobierno municipal intervenga porque no hay lo necesario para hacerlo.

Y el problema no solo es la situación precaria y de maltrato en que viven estos perros, sino también muchos perros que viven en situación de calle que desafortunadamente están siendo invadidos por plagas de garrapatas lo que supone elevar la situación a un problema de salud pública donde ni la Coordinación de Salud Municipal ni la Secretaría de Salud del Estado de Nayarit, han intervenido para combatir las garrapatas en los perros que ponen en riesgo también la salud humana.