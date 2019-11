Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Los Protagonistas de la Historia Política Reciente

Muchos ni siquiera se imaginaban que el diputado Adahan Casas tuviera la convocatoria que fuera tan concurrida allá en su pueblo natal de la Labor y que mucho menos se pudiera pensar en que tiene a su lado un padrino tan importante que ya lo está cobijando y con ello poner a temblar a los que se sienten seguros de que será para ellos una candidatura para el 2021 y que además varios de los partidos políticos lo quieran en sus filas, y la verdad no sé qué le depara el futuro, pero de que mucha gente lo respalda, pues no muchos junta a casi 10 mil personas en un evento netamente social, pero con un enorme corte político.

Su partido actual, el PRI, ya le indico el camino para poder pasar sobre Manuel Humberto Cota Jiménez al que hemos visto poco y rezagado en sus posibilidades, mientras que al diputado por Santa María del Oro, se ha esforzado por atender a la gente en lo social, tener largas filas en su oficina del congreso estatal, muchos de ellos asisten para pedirle gestiones, apoyos económicos y mientras que Cota Jiménez ni siquiera lo hemos visto visitar a sus amigos de los 20 municipios.

Mientras que Águeda Galicia Jiménez y “sus sueños guajiros” de fundar un partido local con presencia y gran convocatoria amenaza con llevar a la candidatura al “que robó poquito” Hilario Ramírez Villanueva, quien hace cuatro años andaba recorriendo el estado en busca de ser el gobernador, solo que no pudo ni siquiera acercarse a los primeros lugares, esta vez seguramente piensa que el Sutsem y su afiliados lo llevaran a ocupar la silla que dejará el empresario Antonio Echevarría García en agosto del 2021, pero sabemos que las elecciones se ganan con votos y el Sutsem no tiene el poder de hacer ganar a nadie.

Por otro lado ya en MORENA aseguran que su candidato será el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, que las ilusiones de sus compañeros que andan “en la grilla” en eso se van a quedar en simples sueños o les van a dar “premios de consolación” como pudieran ser diputados locales o federales, o a lo máximo alcaldías.

En donde no hay pies ni cabeza es en el PAN en donde aseguran que no será el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello su candidato, que al galeno lo apoyara el PT, sólo que sería muy pobre su participación y se buscaría hacer una coalición. Puesto que los “Blanquiazules”. Se dice, que su candidato será el doctor Leopoldo Domínguez González, aunque por ahí les anda guiñando los ojos de los que buscan que Martha García Gómez sea la abanderada del PAN, pero eso estaría por verse.

Los que de verdad andan desatinados son en el PRD, pues saben que su militancia ya se fue a refugiar a otros partidos y que les será difícil hacer algo más para reintegrarlos a su militancia.

Hablando de lo local, ya se comienza a alborotar el avispero político muchos quieren llegar a ser, por lo menos regidores del que será el XI Ayuntamiento Constitucional y comienzan a mandar mensajitos tratando que les volteen a ver, y desgranan la mazorca sin “pelos en la mano” resultaría irresponsable pues serán muchos “los calientes” y poquitos los escogidos, pero seguro estoy que habrá mucha polémica en donde el licenciado Ernesto Gómez Martínez de seguro escribirá su gustada columna “En Polémica” aunque no sea candidata Mirtha Villalvazo y que MORENA tenga un buen candidato, aunque sea “El Honesto” Héctor Santana García o Carmina Regalado Madrueño de no haber más, todo está todavía en veremos, que el PAN mande a Yusara Ramírez Salazar, como su candidata para que pueda ganar las elecciones a la priista Karla Flores, a la que por cierto anda muy tranquila, vamos mejor a esperar los tiempos y saber “cómo masca la iguana”, lo que si me llama mucho la atención que el diputado local Ismael Duñalds quiera ser algo más dentro del organigrama, pero que recuerde que no existe todavía la figura de alcalde plurinominal. Mientras tanto mejor vamos a ver cómo le hacemos para seguir comiendo tortillas que ya subieron de precio en las tortillerías y en las tiendas de la esquina.