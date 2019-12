LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



LOS ÁNGELES AZULES EN BAHÍA.

No cabe duda que a JAIME CUEVAS TELLO, le gusta hacer las cosas en grande, con esta decisión su simpatía crecerá entre la población no sólo del Municipio llamado TIERRE FERTIL, MAR DE OPORTUNIDADES, sino en los 19 restantes que componen al Estado de Nayarit, claro todo bajo la celebración de un año más de Desarrollo dentro del Plan Municipal, por ello Bahía será visitado por muchos miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños, pues el evento será totalmente GRATUITO, lugar podrá ser la Unidad Deportiva de San José, aunque no se ha confirmado, aunque seguramente se dará a conocer BIEN, por todo y para tod@s………GLORIA NUÑEZ SIGUE IMPONIÉNDOSE EN COMPOSTELA. Qué triste y decepcionante papel hace el «encargado del Despacho de la Presidencia» un tal GALAVIZ, quien en todos y cada uno de las Obras que ponen en servicio AHÍ está su jefa y patrona GLORIA, quien se lleva las palmas mientras en su figura política se desvanece y cobra la hilaridad y comentarios contra El Títere Galaviz, así le llaman al profesor al frente del Ayuntamiento, tan sólo hace el ridículo ante la sociedad en General de Compostela, de aparato» como el ya mencionado caso de Borbollón…………GERALDINE PONCE Y MARTHA ELENA GARCÍA. Son dos que ya dejaron escapar de su ronco pecho su aspiración para buscar llegar a Presidente Municipal de Tepic. Aquí hay dos buenas opciones una tiene Juventud y el apoyo irrestricto del Jefe de la Nación, su forma de haberse convertido en la favorita es lo que le puede pasar y costar mediante una campaña de descalificación aunado a que NO, conoce ni el Municipio, mientras la Señora sí tiene experiencia y conoce como la Palma de su mano, territorio, escritorio, necesidades y soluciones ESTAMOS hablando de dos aunque faltan varias mujeres que están esperando y algunas haciendo labor, varios aseguran que YA hace falta quien realmente se ocupe de verdad PUES Tepic, sus Colonias y Comunidades están Feneciendo……….ACARREADOS, DINERO, TORTAS Y FRUTSI. Al estilo tradicional que tanto criticaron y de nuevo lo hicieron los COORDINADORES del Informe de AMLO, no se midieron ni escatimaron recursos de traslado, comida, repartir recursos económicos públicos, aunado a que minimizaron la marcha contra el Informe, ESTO lógicamente se movilizaron PRO y CONTRA, algo que deben atender y aplicarse porque si bien se llenó el Zócalo de una manera u otra DE la misma forma brotan inconformidades a un AÑO, cosa que no se había dado en otras Administraciones en ese poco lapso Presidencial, TODO es política sin embargo es poco tiempo y ya hay desaguisados y desafíos.