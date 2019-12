Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Los Aspirantes y Los Suspirantes

Quien diría que personas que no han sido capaces de aprovechar espacios dentro de la política se sientan iluminados como para aspirar llegar ser candidatos a un puesto de elección popular, bueno corrijo, si han aprovechado la política para mejorar su economía personal y familiar, personas que se mantienen como los parásitos pegados a la ubre de los gobiernos, sacando provecho del erario público y llorando que no les alcanza para vivir los grandes salarios que se siguen otorgando a ellos y que atesoran dichos pagos sin remordimiento, ignorando a la gente que les apoyó y hasta caprichosamente renegando porque les piden gestiones, apoyos, negándoles al menos “el diezmo” para ayudar a la gente que mucho necesita, desde atención médica, apoyo para la compra medicina, traslados por enfermedad y hasta productos para mal comer, mas eso, aparte de malagradecidos son incapaces de reconocer sus errores.

Tenemos el caso eterno de Ismael Duñalds Ventura, quien ha sido dos veces regidor plurinominal, hoy diputado local en donde muchos ni siquiera lo toman serio por sus actitudes beligerantes, ya que, como muchos lo conocieron en una administración de Héctor Paniagua Salazar, el “Míster No” ya que nunca estaba de acuerdo con las iniciativas, del presidente y ni siquiera de sus compañeros regidores.

Hoy lo vemos con la misma tónica de pelearse con la gente de la prensa en Bahía de Banderas, a los que si pudiera, “ni agua les daría”, es más, ha señalado que “es mucho dinero que se paga a los medios de comunicación, de seguro ha de pensar que tanto dueños de las empresas, así como los reporteros, o “chayoteros” como él les dice, no deben cobrar por su trabajo para informar a la gente, como si el papel, la electricidad, los datos para internet en redes sociales, debe ser preocupación y ocupación de la gente que se traslada a diferentes comunidades, como si los camiones, las combis y la gasolina fuera regalada, él Mailo como es conocido el vecino de Valle de Banderas no cobrara un suculento sueldo en el Congreso del Estado, de seguro “echaría el grito en el cielo, como lo están haciendo actualmente algunos legisladores que no han recibido su sueldo completo, así como maestros, universitarios y miles de trabajadores que se quedaron sin poder llevar comida y mucho menos regalos a sus familias, ésta fue una amarga Navidad para muchos, y de seguro Mailo está a la espera de recuperar su dinero de las cuentas bancarias “congeladas” por una autoridad judicial.

Mientras tanto, para no variar de Valle de Banderas, la diputada plurinominal por el PRI, Karla Flores Parra, según algunas publicaciones suspira por llegar ser candidata a la alcaldía de Bahía de Banderas, ser como su papá Crescenciano Flores Alvarado presidente del municipio que la vio nacer, el caso con ella es que su manera de ser es muy diferente a Don Chano Flores, quien fuera el primer alcalde a pesar de ser serio es dicharachero, carismático y hasta interesado en la política, cosa que a Karla le falta, no tiene ni pisca de lo que son las relaciones publicas y es seguro que si se mantiene así los meses que le restan “de su beca política”, tendrá que regresar al Cecyten y olvidares de que pueda ganar, al menos la regiduría de la cabecera municipal.

Quien la verdad no se sabe nada, de nada, de su aspiración a regresar a Nayarit como candidata a algo es la diputada federal Mirtha Villalvazo, quién gracias “al ventarrón” AMLO pudo acceder a la Cámara Federal de Diputados, pues gracias a eso pudo encaramarse como legisladora federal, pero es seguro que si mantiene ese alejamiento con los electores, se quedara con su historial político inconcluso, puesto que si fuera otra vez candidata a algo no creo que le alcancen las canicas que trae en su morral.

La que de plano ya está aprendiendo a ser política es Carmina Regalado, pues sus promesas se quedan en el aire, pero todavía no es suficiente, necesita estudiar no solo la administración pública, le urge entender que la demagogia se quedó en el siglo pasado, que ahora es diferente, es bueno prometer, pero cumplir con su palabra, de otra manera será harto difícil llegar a una meta, aunque se la proponga.

Luego vamos a desmenuzar la noticia, como dijeran Nayar Araiza y Luis Pablo Guardado, hay mucha tela de donde cortar, pues hay pretensos como Héctor Santana, Omar Reynozo, y tantos otros que están saliendo “del closet” en busca que volteen a verlos. Hoy es sábado 28 de diciembre del 2019, “Día de los Santos Inocentes”, pero lo que se escribió aquí “es la purita verdad, aunque algunos van a renegar”