Desoye Jaime Cuevas Quejas de Policías Contra Vicente Martínez Castro Encargado de SP de Bahía de Banderas

· La represión contra policías por quejarse contra el encargado de despacho de Seguridad Pública y Tránsito va en aumento y los regidores que saben del problema laboral dentro de la corporación policiaca son omisos al no tomar cartas en el asunto

Por Paty Aguilar Foto de archivo

Cada día aumenta la inconformidad dentro del cuerpo de policía municipal de Bahía de Banderas, Nayarit. “Es de lo peor, nunca en mis más de 10 años de servicio habíamos tenido un jefe de policía tan bajo y ruin como Vicente, no sabemos porque el presidente no hace nada contra él, nos hemos quejado de manera verbal, sabe el alcalde que se trata de un hombre corrupto que no sabe de protocolos, que acosa sexualmente a las mujeres policías y lo sigue sosteniendo y los regidores tampoco hacen nada” fue el comentario que me hizo un policía en referencia al desempeño del encargado de despacho de Seguridad Pública y Tránsito, Vicente Martínez Castro.

Poco se sabe sobre cómo fue que el alcalde, Jaime Cuevas Tello, dio este nombramiento a Vicente Martínez Castro, se dice que fue recomendado por parte de un militar en retiro del estado de Colima o por un pariente lejano del alcalde, porque por su experiencia y conocimiento en materia de seguridad, esta completamente reprobado, según se comenta entre dentro del cuerpo policiaco.

Es tan incompetente que no sabe, ni tiene idea cómo se levanta un reporte homologado. De todos es sabido lo que paso en Walt Mart, donde luego de un reporte dentro del estacionamiento de Lago Real él llego en su vehículo acompañado de una agente de tránsito con la cual se le ve muy seguido, ambos se hicieron cargo del incidente, incluso, la mujer agente de tránsito esposo al infractor, pero a la hora de levantar el reporte, este señor le pidió a otro patrullero que llego a la escena para que este realizara el reporte lo que trajo consecuencias legales porque como primer respondiente, Vicente Martínez y su acompañante debieron haber levando dicho reporte, fue un gran escándalo que casi le cuesta el trabajo al otro policía. Es la historia que anda de boca en boca entre los policías y de esto tuvo conocimiento el alcalde.

También el alcalde ha recibido quejas de mujeres policías que han sufrido represalias por parte de Vicente Martínez Castro por no acceder a sus apetitos sexuales, pero nada ha hecho el presidente al respecto, actitud que sorprende a los policías motivo por el cual se preguntan porqué el mandatario municipal lo sostiene en el cargo.