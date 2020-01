LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



ATENCIÓN, AUDIENCIA REUNIÓN Y SOLUCIÓN

Jaime Cuevas Tello, en la Presidencia Municipal durante la mañana-tarde sostuvo distintas actividades propias de su Responsabilidad como primera autoridad de Bahía, con sus conciudadanos dándole atención a las peticiones y soluciones prontas y otras canalizadas a las Dependencias que deben de seguir los trámites para la plena realización, por lo tanto se sigue con su tarea en Bahía……. PÁRATE EN SEMÁFORO CON LUZ AMARILLA. Sin duda alguna ésta nueva campaña deberá ser tomada como una nueva disposición de la Ley de Movilidad antes Tránsito también se debe INCLUIR el Paso Del Peatón, por la simple y sencilla razón de que NO son respetados principalmente por los conductores del Servicio Público, quienes se dan el lujo de gritarle a las personas que van cruzando » Burro o Ándale Andas en tu Rancho» la realidad es que Los Burros Choferes y los que andan en el Rancho somos Todos, Pero Bueno Retomando el Tema, la luz Preventiva o Amarilla del Semáforo era utilizada para acelerar o imprimir a fondo el acelerador para lograr «BURLAR» A la Autoridad y aunque nos agarrase el Agente de Tránsito Alegábamos «No me pasé en Rojo, estaba en Siga o Amarilla» para evitar accidente, incidente o molestias se efectúa el ALTO TOTAL EN LUZ AMBAR, PREVENTIVA O AMARILLA. Para que después no digamos que no se nos avisó……… OPERATIVO ANTI-RUIDO EN MOTO-LOCOS. Pedro Baños Director de Tránsito y Vialidad de Bahía, dio a conocer que harán de instalar en diversos puntos y otros detectados por Directivos Mandos medios y Elementos para evitar las Moto-sardinas detectadas con tres personas, cuatro y hasta cinco, sin casco, licencia ni placas de circulación de parte del conductor, añade el Servidor Público «se les han otorgado dípticos, trípticos y avisos con los mismos Agentes con amonestaciones y conminar a que traigan lo que establece la Ley de Tránsito y Vialidad, quien NO cumpla será sancionado, pues dichos Operativos son precisamente para evitar accidentes y estaremos aplicando los reglamentos sentenció, vale más la Vida que una multa que se puede evitar cumpliendo con su documentación en regla y señalamientos de Tránsito…….. REGIDORES EN DISTINTAS COMISIONES. En la sala de Cabildo se reunieron los Regidores Selene Cárdenas, Aidé Saldaña, Lupita Peña, Zura, Doctor Pimienta y Cuco Reynoso, para analizar y aprobar diversos asuntos como por ejemplo, algunos terrenos que se deben de medir y ser canalizados para algunas escuelas, centro de atención para salud en otras vertientes dichas comisiones…….15 MILLONES DE PESOS POR CONCEPTO DE MULTAS. El Juez Ciudadano OSCAR SOLORZANO, estimó que durante los últimos meses del año pasado se aplicaron multas a distintos infractores, en motos, carros y multas administrativas por alrededor de los Quince Millones de Pesos, captados en las distintas oficinas de Juzgados Ciudadanos ubicadas en poblaciones como San José, Bucerías, San Vicente, San Juan, Valle Dorado y Valle de Banderas, por lo que se sigue recaudando enviándose a las Arcas Municipales, pues sin duda es un buen de Dinero vía Multas.