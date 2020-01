Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Comienza “el rejuego” por las candidaturas

Aunque a algunos las han preguntado “sus hechos” cuando fueron servidores públicos, y que no saben que responder, ya están a la orden del día buscando primero convencer a los de su equipo, enseguida a los dirigentes de sus partidos y posteriormente a la sociedad en general para que les permitan “servirles” con toda la intención de llegar a ser mejor que antes, la cuestión es que ya andan recorriendo calles, caminos y hasta veredas para poder transitar en serio en mayo y junio del 2021 para que los electores les entreguen ese voto de confianza el primer domingo de julio de ese año.

La cosa aquí es que por lo menos dos expresidentes municipales ya están calentando motores, los dos priístas que desean retomar su camino con rumbo a la silla que dejara vacante en septiembre del 2021 el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, quien por cierto también estará trabajando para buscar la candidatura, posiblemente de una coalición de partidos a la gubernatura que muchos quieren y que dejara vacante el “tigrillo” Antonio Echevarría García.

Cuando comentamos que dos ex alcaldes quieren de nuevo ser, nos referimos al Ingeniero Luis Carlos Tapia Pérez, quien es recordado por su seriedad y responsabilidad al frente del IV Ayuntamiento de Bahía de Banderas, quien sigue manteniendo un grupo compacto de apoyo y es bien visto por muchos de los habitantes “viejos” cuando el “Tigre Toño” papá del actual ejecutivo estatal derrotó al priismo que nunca supo por donde les paso “el tren” de una alianza de partidos que dejaron “en la lona” a los del PRI con su primer derrota electoral en el estado de Nayarit.

El otro ex alcalde que también “tiene su corazoncito” es quien fuera el primero de los presidentes municipales, Lic. Crescenciano Flores Alvarado, aunque dicen los que saben que “Chano” Flores busca llevar a su hija Karla Flores Parra, actual diputada plurinominal del PRI a una escala mayor que sería la alcaldía de este bello municipio, y que el trabajo, que por cierto inicia hoy sábado con reuniones con amigos, será el preludio de una lucha porque el partido Tricolor tendrá a su interior, o sea que la moneda estará en el aire, ya que también andan por ahí otros aspirantes y suspirantes más como lo son el doctor Omar Reynozo Gallegos, Xavier Esparza García, Héctor Santana García, quien ya lo han etiquetado como de Morena, pero a saber de sus amigos y asesores, en Morena el poder lo tienen las mujeres, ya que aparte de la diputada federal Carmina Regalado Mardueño, esta también ansiosa de ser tomada en cuenta la legisladora federal Mirtha Villalvazo razón por que “el honesto” de Valle de Banderas tendrá que regresar a sus orígenes en el PRI.

Mientras que en el PAN las cosas se le están dando a la diputada local, Yusara Ramírez Salazar, oriunda de San Juan de Abajo que está dispuesta a dar la batalla para administrar la presidencia municipal de Bahía de Banderas.

Como vemos el panorama, las mujeres estarán tomando parte en los comicios de julio del 2021, y no sería de extrañar que por el PRI esté la hija de “Chano” Flores, por el PAN la sobrina de Héctor Paniagua Salazar, por Morena Mirtha Villalvazo, como Independiente la Ing. Lourdes Ruiz Nieves, y quien sabe por dónde pudiera entrar el diputado local Ismael Duñalds Ventura, quien estará “bendito entre las mujeres” buscando la presidencia municipal en busca de un milagro, no creo que como independiente, ya que no le gusta gastar en campañas político-electorales, los otros varones estarán tratando de llegar a ser candidatos a las dos diputaciones locales que estarán también en disputa, así como las diputaciones federales, por ahí el “Mailo” de seguro buscarla llegar por la vía plurinominal a la que ya está muy acostumbrado, aunque esta vez ya no tendrá a su padrino Guadalupe Acosta Naranjo que le dé el respaldo que tanto necesitara para lograrlo.