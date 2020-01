LA VOZ DE LA BAHÍA Y MAS

Por: Ramón Álvarez García



SIMULACROS AL POR MAYOR EN NAYARIT

Por lo tanto Bahía de Banderas no fue la excepción y se realizó, NO se supo donde, el horario, lugar ni quién o cuántos estuvieron y a quien presentaron, realmente es una Irresponsabilidad total del o los encargados de hacer está simulación, se la creen tanto que simulan éste tipo de eventos y lo disfrutan o dan a conocer tan sólo a sus amistades como si esto fuese una diversión y de ninguna manera algo de la comunidad, esos ASESORES tan Cerca del Poder y tan Lejos de la Población, qué les pasa o que piensan? Dijeran por ahí HAY CITLALI NO ENTIENDES……..LA MARCHA FALLIDA DE LOS VIVIDORES DE LA UAN. No les resultó la triquiñuela a los Bandidos y Vividores de la Universidad Autónoma de Nayarit, pues creyeron que El Pueblo se las iba a festejar, cuando se han apoderado de las INSCRIPCIONES que son un asalto en poblado, por la simple y sencilla razón de que «Quedan o Pasan» para estudiar los que quieren los Líderes de distintos Sindicatos de la Casa Máxima de Estudios sin importar que vengan con excelente calificación, conocimiento y un gran ánimo de estar en la UAN y han optado por dejar a PARÁSITOS que porque son hijos y parientes Perredistas y Acordes a su fin Político, dejando con la desilusión a los verdaderos Estudiantes con ganas de superación ahí rezagados Pero los Recomendados con faltas y valiéndole gorro resultan ser una Bola de Fracasados porque NO cumplieron al igual de dónde venían, los Líderes ahora recibieron la Bofetada del Verdadero Pueblo al ignorarlos como ellos lo han hecho con sus hijos y sabiendo que el dinero NUNCA les alcanzará porque de ahí sale para pagar sus caprichos a las Candidaturas y distintos cargos de Elección Popular, así como a sus Incondicionales o Digan qué NO, por cierto un Gobernante en su tiempo DIJO la UAN es un Costal Sin Fondo………200 PERSONAS FUERON ATENDIDAS EN EL PORVENIR. Jaime Cuevas, Ana Esperanza y sus equipos de colaboradores se dieron cita en la Población de El Porvenir y dieron cuenta de las personas que fueron a ser atendidos en su gestión para descuentos, en Agua Potable, Impuesto Predial, la Solicitud de Empleo, Alumbrado Público, Descuentos en Multas de Tránsito, Recargos, Atención Médica, Medicamento, Dentista, Apoyo para Despensa, Permiso para Construcción, poner Negocios, PERO fuimos testigos de que NO, atienden ni dan explicaciones a mucha gente que va muy confiada a hacer sus trámites y resulta que es muy distinto a como dicen, la Altanería, Soberbia e Intolerancia se manifestaron en varios de los Jefes y Directores con el Pueblo, así que Doctor y Licenciada en Trabajo Social, NO les crean todo lo que les dicen sus Zalameros empleados……. REGIDORES QUE SE QUIEREN REELEGIR. Ahí en El Porvenir están Tres Regidoras una de las cuales como siempre se la pasa nadando de Muertito, sólo cobrando puntualmente sus quincenas, los 25 mil para hacer Labor Social a la población, PEEERO esta SIMULADORA Y GANADORA DE LA CACA SECA, nunca se para a estar en su oficina para atender a sus conciudadanos, menos saca las orejas de la casa de su suegra, en la Audiencia estuvo en el saludo y de nueva cuenta se desapareció durante todo el día, ESTOS son los llamados del Equipo y todavía andan diciendo «Si llega el patrón a la Grande me la debe al menos para poner a mi suegra de Regidora» qué tal hasta embarrar a ésa señora tan trabajadora, no le dará pena a esa Vividora?…….. No Olvide los Teléfonos de Emergencia 911 para todo el Estado en Emergencias, Seguridad Pública en Bahía de Banderas 329 29 1 00 49, 329 29 1 06 66. Tránsito y Vialidad 329 29 6 52 29 y 329 29 6 52 34. Protección Civil 322 113 32 55 y 322 113 32 56 Ahí están para cualquier Situación, No se le Olvide en Bahía de Banderas EH!!