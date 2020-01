LA VOZ DE LA BAHÍA Y MAS

Por: Ramón Álvarez García



MILES BENEFICIADAS CON ENSERES PARA COCINA

Sin duda alguna la Señora Ana Esperanza Berúmen de Cuevas y su Esposo el Presidente Municipal de Bahía, le cumplieron a muchas personas NO, solo a quienes hacen funcionar a Cocinas Económicas que son algo así como Comedores Comunitarios, con comida del día y con costos de recuperación a muy bajo costo, seguramente con sus nuevos artículos para cocinar saldrán más buenos los platillos para que recién hechos de la cazuela a su plato y a paladear los alimentos, por lo tanto la Sensibilidad y Atención Social prosigue por el Bien de los de Bahía y los que ahí se darán cita…….. LOS CAMBIOS DE COORDINADORES EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE BAHÍA. Debe ser de una manera clara y transparente, la cercanía con la Ciudadanía, sin andar con los cristales arriba y recibir el reconfortante Aire Acondicionado, los uniformados tanto de Seguridad Pública como de Tránsito y Vialidad NO, lo deben hacer Igualmente al realizar sus recorridos de prevención y vigilancia a vuelta de rueda, pues muchos no han entendido la indicación y siguen tripulando las unidades con cierta velocidad, lo que es una acción nula por la simple y sencilla razón de que, si se les pide o requiere alguna queja u apoyo NI siquiera se darán cuenta de los sucesos, así que Comandantes Ricardo Guerra, Pedro Baños y Ricardo Parra hablen y supervisen a sus subalternos porque no están haciendo nada en beneficio de los Bahiabanderenses ni del turismo, Local, Nacional o Extranjero………SE VIENE OTRA AUDIENCIA AHORA EN SAN JOSÉ DEL VALLE. Alguien de nombre Jorge Peña, se queja amargamente de que NO, le han hecho caso en su solicitud de arreglar una calle de esta población y ha posteado su inconformidad AHÍ, está un caso de Ejemplo reforzando nuestro comentario en este espacio hace unos días, por lo tanto EL TAL HUGO, no está haciendo ni cumpliendo su Responsabilidad de atender a la ciudadanía, un caso concreto para que se le dé una explicación a Jorge tal y cómo debe ser por parte del titular de Obras Públicas de Bahía………OTRO QUE ANDA EN BABIA Y SE LE VAN LAS CABRAS AL MONTE. Es precisamente al que tiene la responsabilidad del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento OROMAPAS, por la triste realidad de que hay una fuerte fuga de Agua cerca de la clínica 24 del Seguro Social en Infonavit San José y se ha reportado en varias ocasiones por muchos vecinos y ha tardado demasiado en atenderlo por lo que miles de litros del vital líquido se han tirado y corrido por varias cuadras y calles, veremos hasta cuándo se les viene al cerebro de cumplir con su Responsabilidad……… ZANCUDOS AL POR MAYOR EN BAHÍA Y SALUD? Algo anda mal pues las fumigaciones o nebulizaciones son un total Fracaso, los animales portadores del Dengue y Zika, parece que el químico los fortalece y los reproduce a tal grado que ni los productos que venden en diversas tiendas NO los combate pues son inmunes a cualquier repelente, veremos qué dice el encargado de Salud del Ayuntamiento el Doctor Sensores, pues con el calor se puede registrar alguna epidemia