Poca afluencia a los talleres para conocer el PMDU de Bahía de Banderas

A una semana de que inició la consulta pública del Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), solo el 20 por ciento han dado una opinión al respecto

Entrevistada al respecto, la Arquitecta Adriana Guzmán Jiménez, subdirectora del sistema municipal de planeación urbana informó, que existen 13 lugares de consulta permanente y aparte están las páginas del IMPLAN que es www.implanbahiadebanderas .gob.mx www.bahiadebanderas.gob.mx y en afluencia hay mucha gente que se ha acercado a pedir información.

Sin embargo, la servidora pública municipal manifesto que es poca la gente que ha hecho realmente observaciones a comparación de toda la gente que se ha acercado a una semana que inició la consulta, pues aunque no dieron números, del total que la gente se ha acercado, solo el 20 por ciento ha emitido alguna opinión al respecto.

Aseguró la subdirectora del sistema municipal de planeación urbana, que la mayoría de las personas que se han acercado para pedir información, les han dicho que no tienen sentido que hagan su observación, argumentando que están de acuerdo con el documento y que no tienen ninguna observación para modificar el mencionado plan.

Mencionó además Adriana Guzmán, que tienen otra lista de la gente que ha asistido a los diversos lugares para pedir información con buena afluencia, sin embargo, también están programados del 20 de enero al 27 del mismo mes, una serie de 15 talleres audiencias, de 10 horas a 13 horas y de 16 horas a 19 horas todos esos días.

En uno de esos talleres es el 20 de enero que fue a las 17 horas, estuvieron colegios de ingenieros arquitectos, ambientalistas, universidades y organizaciones protectoras del medio ambiente, en el inmueble del colegio de ingenieros civiles y arquitectos de Bahía de Banderas, ubicados en la avenida Miguel Hidalgo número 12 en Mezcales.

Los demás talleres fueron en las poblaciones de San Juan de Abajo el pasado lunes 20 de enero a las 10 a.m., el martes 21 de enero en la plaza pública de San José del Valle a las 10 a.m., el martes 21 de enero a las 4 p.m. estuvieron en la plaza pública de Valle de Banderas, el miércoles 22 de enero en la plaza pública de Bucerías a las 10 a.m. el miércoles 22 de enero a las 16 horas en la plaza de La Cruz de Huanacaxtle, y el jueves 23 de enero en la plaza pública de San Francisco a las 10 a.m.

Finalmente en el mismo sentido de las plazas públicas y horarios, estos talleres estarán también en Sayulita, Mezcales, Jarretaderas, Lo de Marcos, Punta de Mito, El Colomo, en el saló ejidal de San José del Valle, y en el centro empresarial de Nuevo Vallarta, para que las personas que se interesen, agenden su visita para dar opinión.