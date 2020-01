Declaran Insubsistente el Auto de Vinculación a Proceso de Salvador Macías quien lleva Preso más de 3 Meses

· Ordenan a Juez de Control, José Manuel González Zepeda, reponga el procedimiento de imputación bajo los lineamientos que le exige la autoridad federal en audiencia que se llevará a cabo hasta el próximo 4 de febrero 2019

Por Paty Aguilar

Por violaciones en sus garantías individuales y sus derechos procesales como lo establece la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, Salvador Macías Valdez, ganó juicio de amparo indirecto 64/2019-IV que promovió luego de que el juez de control, José Manuel González Zepeda, del Centro Regional de Justicia Penal de Tepic, Nayarit, le dictó auto de vinculación a proceso el pasado 14 de octubre 2019 dentro de la causa penal 1795/2019 que interpuso el presidente municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, Jaime Alonso Cuevas Tello, en su contra hace un año en enero del 2019 acusándolo por los supuestos delitos de secuestro en modalidad de simulación, evasión de reos, delitos contra funcionarios, falsedad en declaración y extorsión, por lo que dicho juez de control determinó aplicar privación de su libertad por tres meses para la investigación complementaria y porque el alcalde, según dijo la representación social de la Fiscalía General de Nayarit, temía por su vida, que le hicieran daño porque Salvador Macías, tenía nexos con la “Maña”.

Como se recordará, Salvador Macías Valdez, fue detenido y privado de su libertad por policías municipales de manera ilegal motivo por el cual fue internado en la cárcel preventiva el pasado 29 de junio del 2018 y en la madrugada del sábado 30 fue desaparecido de las celdas y no se supo nada de él hasta el 14 de mayo 2019 (casualmente 16 días antes de que se cumpliera un año de su desaparición, tiempo en el cual se iniciaría un juicio para declararlo muerto) que fue liberado de su cautiverio en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, México.

Cabe mencionar que la ilegalidad de su detención y la privación de su libertad fue demostrada en audiencias que se llevaron a cabo luego de que su padre, el señor, Álvaro Macías, con fecha 30 de junio 2018 (día de los hechos) denunció al alcalde, Jaime Cuevas, al director de Seguridad Pública, Ricardo N, a la regidora Nilda N y su hermano Pedro N, por el supuesto delito de Desaparición Forzada de Persona, juicio penal que todavía está en proceso en el cual, por cierto, no se han complementado órdenes de aprehensión contra los policías que lo detuvieron quienes son clave en este crimen porque deberán declarar en torno a quién o quienes les ordenaron que detuvieran a Salvador Macías y lo llevaran a la cárcel de donde sin motivo fundado no lo liberaron luego de que, según los policías que lo detuvieron, lo internaron por falta administrativa por ebrio y desorden público, pero luego en audiencias, se demostró que no estaba en estado de ebriedad según dictamen del médico legista de la cárcel preventiva y tampoco estaba haciendo escandalo público, eso quedó plenamente demostrado y también los motivos reales de su arresto.

Así pues, con fecha 9 de enero 2020, el Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región III de Tepic, Nayarit, para efecto de dar cumplimiento al fallo protector de la autoridad federal en favor de Salvador Macías Valdez, dictada con fecha 17 de diciembre 2019, respecto del acto reclamado al juez de control de esta instancia, ordenó dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el 14 de octubre 2019 en contra de Salvador Macías Valdez y se ordenó también reponer el procedimiento y señala las 10 horas del 4 de febrero 2020 para que tenga verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación la cual será presidida por el juez de control José Manuel González Zepeda bajo los lineamientos ordenados por la autoridad federal.

Cabe hacer mención que la fecha hasta el 4 de febrero 2020, el juzgado la justifica porque el juez de control en mención está de vacaciones