Denuncian Corrupción del RAN y Tribunal Unitario Agrario 19 por Padrón de Ejidatarios de San Juan de Abajo

En la misma fecha, 19 de febrero 2014, el Tribunal Unitario Agrario 19 de Tepic, Nayarit, cedió Derechos Agrarios de tres ejidatarios a una misma persona, nombre que aparece tres veces en el padrón de este núcleo ejidal “Alarcón Collignon Anna Aurora de la Asunción”, o sea, esta mujer posee tres derechos agrarios que la acreditan como “tres veces ejidataria” y así lo registró el RAN; Registro Agrario Nacional

Por Paty Aguilar

La queja y denuncia que con fecha 10 de enero 2020 un ciudadano presentó ante el Registro Agrario Nacional, RAN por sus siglas, es tan solo una muestra de la gran corrupción que impera en los Tribunales Unitarios Agrarios y el Registro Agrario Nacional “Solicito muy atentamente la atención personal del director en jefe para que cesen y se sancionen de una vez por todas las conductas delictivas que se cometen dentro tribunal unitario agrario y que son solapadas por los representantes del RAN y sus órganos de calificación de los documentos que les son presentados para su inscripción y que se realice una investigación lo más profunda posible de tantos hechos delictivos que se han denunciado y a los cuales no se les ha dado ningún seguimiento serio”

Y es que, en el Padrón del Ejido de San Juan de Abajo, Bahía de Banderas, Nayarit, de fecha 14 de diciembre 2017, se detecta el registro del nombre de una mujer que se acredita como ejidataria tres veces derivado de sentencias a su favor por parte del Tribunal Unitario Agrario 19 donde tres ejidatarios de este núcleo ejidal le vendieron sus derechos agrarios y el magistrado en turno resolvió que era procedente tales cesiones de derechos, pero, en el colmo de la corrupción imperante, es que dichas resoluciones las acordó el magistrado en la misma fecha; es decir, el 19 de febrero 2014.

Y, estas sentencias al llegar al RAN para su registro al padrón de este núcleo ejidal, fueron registradas tal cual sin tomar en cuenta que este ejido no está regularizado por lo que la compraventa o cesión de derechos agrarios son nulas de pleno derecho, según se señala en la queja denuncia referida.

Entonces, pregunta el quejoso ¿Cómo es posible que el magistrado del Tribunal Unitario Agrario 19 haya sentenciado el mismo día, que la señora Alarcón Collingon Anna Aurora de la Asunción se convierte en ejidataria mediante la cesión de los derechos agrarios de 3 tres ejidatarios distintos?

Y hace otra pregunta más al director en jefe del RAN ¿Cómo es posible que el jurídico del RAN, que en estos casos son emplazados a juicio, no haya precisado que se trata de un ejido sin regularizar y que por lo tanto el acto que se somete a consideración del tribunal no tiene sustento jurídico? Y, también, vuelve a preguntar ¿cómo es posible que su órgano de registro haya registrado tales sentencias? incumpliendo lo que el artículo 52 de su reglamento interno establece:

-Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del delegado y del director general de asuntos jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente.-

En este mismo sentido le recuerda al licenciado, Plutarco García Jiménez, director en jefe del RAN, que estos actos le dan la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que la gente está «hasta la madre de tanta pinche corrupción».

Pero no es suficiente con decirlo, señala el denunciante, en virtud de que las personas afectadas exigen justicia y se tiene conocimiento que el Tribunal Unitario Agrario 56, con sede también en Tepic, Nayarit, está próximo a dictar sentencia en otras operaciones similares a esta que se denuncia y que incluso en una de ellas nuevamente la señora Alarcón Collingon Anna Aurora de la Asunción, pretende que se le sentencie la adquisición de otro derecho agrario.

Finalmente, el denunciante refiere que por todo lo anteriormente expuesto es que ratifica su petición de que se realice la más amplia investigación de este y de otros hechos denunciados con anterioridad, que se apliquen las sanciones que sean conducentes y se dé parte a las autoridades competentes de los delitos de tipo penal o de otra índole a que haya lugar.

Cabe señalar que daremos puntual seguimiento a esta queja que se realizó vía correo electrónico.