Ayuntamiento y DIGPRES hacen equipo por la reinserción social

Trabajarán de la mano en las tareas de seguimiento y una efectiva reinserción de las personas liberadas y preliberadas, entre otras acciones

El Gobierno Municipal que encabeza Arturo Dávalos Peña, hace equipo con la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco, para el seguimiento y reinserción a la comunidad de las personas privadas de la libertad, preliberadas o liberadas, así como para el debido registro de los menores que nacen en prisión.

En reunión de trabajo realizada este viernes, el alcalde vallartense expresó el apoyo y colaboración total de su gobierno a estas tareas que permiten que las personas que se encuentran recluidas, puedan ser capacitadas en diversos oficios, con el apoyo de la iniciativa privada de este puerto, para que cuando salgan puedan reintegrarse a la vida productiva y social del municipio al contar con una oportunidad de desarrollo.

Asimismo, a través del Departamento de Medidas Cautelares, creado recientemente en la Dirección de Seguridad Ciudadana, para dar seguimiento a las personas preliberadas y liberadas, en cumplimiento con las modificaciones constitucionales que integra a los ayuntamientos a esta supervisión, encaminada a evitar la reincidencia criminal.

De manera coordinada, se trabajará de forma interinstitucional entre la dependencia estatal, el Sistema DIF Municipal y la Oficialía del Registro Civil para garantizar a los menores que nacen en prisión su derecho de identidad, y que cuenten con su debido registro y acta de nacimiento.

“Creo que si todos trabajamos de la mano, que si todos colaboramos con nuestro granito de arena para que estas personas que logran su prelibertad y que son liberadas, para que se integren inmediatamente a la sociedad, pues vamos a evitar muchas cosas. Entonces cuenten con el apoyo de este Ayuntamiento”, expresó Dávalos Peña.

En torno al departamento de Medidas Cautelares, que trabajará de forma coordinada con el departamento de Medidas Cautelares del estado, el director de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, Misael López Muro, destacó que esta área cuenta con dos personas egresadas de la Academia, una de ellas criminólogo y la otra abogado, quienes en conjunto con elementos de Prevención del Delito, ya brindan atención a este tema.

El director general de Prevención y Reinserción Social en Jalisco, José Antonio Pérez Juárez, destacó que Puerto Vallarta es un punto prioritario para esta dependencia, de ahí que este programa de reinserción ‘Segunda Oportunidad’, se pone en marcha en este municipio para después transitar a todo el estado, al ser su Centro Penitenciario el primero en todo el país en donde se imparte una licenciatura técnica en Ingeniería Electromecánica en forma presencial.

Agregó que desde el inicio de actividades del gobierno estatal, se han logrado resultados importantes y alentadores, al haberse puesto en libertad a 221 personas sin que ninguna de ellas haya cometido algún otro delito. “Eso nos da en Puerto Vallarta una eficacia de reinserción efectiva del cien por ciento. Nosotros tenemos el orgullo, que en nuestro Centro Regional de Justicia no existe autogobierno, no hay sobrepoblación, no hay hacinamiento”.

A lo anterior, se suma además la buena disposición y voluntad de los sectores productivos del puerto para alentar el trabajo de las internas e internos, con proyectos como el desarrollo de una industria formal de cocinas al interior de este centro, con remuneración, “lo que nos da la seguridad de que no reinciden pero sobre todo, cada interno que liberamos con trabajo es uno menos en la delincuencia”.

En esta reunión, estuvieron presentes también por parte del Ayuntamiento el regidor Adolfo López Solorio; la directora del DIF Puerto Vallarta, Brenda Natalí González Cárdenas; el Oficial del Registro Civil, Iván Campos Ortega y la directora de Comunicación Social, Sara María Chávez Medina.

Por parte de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, se contó con la asistencia de Jesús Mendoza Rico, comisario de Atención a Liberados y Preliberados; Livier González Brand, directora de Vinculación Social; Eurídice Paredes Jaramillo, coordinadora del Derecho Civil y Familiar; Karina de la Cruz, coordinadora del área de Psicología; Roberto Lares Gil, director Jurídico; Crescencio García Saraco, director de Medidas Cautelares y Jorge Díaz Santana, que asumirá como director del CEINJURE Vallarta.