Bahía de Banderas se rezaga de Puerto Vallarta

Es verdad que Puerto Vallarta es mayor por más de 100 años al municipio de Bahía de Banderas, ya que el vecino Jalisciense tiene casi 140 años de existir, ya que aparte de ser paradero de piratas, era el embarcadero de metales preciosos provenientes de las minas del Cuale, y que en donde está la Playa de los Muertos fue un escenario donde murieron muchos bajo las armas de los piratas y de los de seguridad de los que llegaban con el oro y otros metales preciosos, que también en esa zona fue hundido un Galeón Español, que en Puerto de Las Peñas (como se llamó antes Puerto Vallarta) existen lugares en donde los piratas dejaron sus tesoros escondidos, y que por cierto muchos se hicieron millonarios al encontrar cofres o “entierros” dentro de sus propiedades.

Que antes de existir Bahía de Banderas como municipio, la zona sur de Compostela con sus pueblos grandes como Valle de Banderas, San Juan de Abajo, San José del Valle eran clientes de los comercios de vecino puerto Jalisciense que estaba muy cerca y que está dividido por el rio Ameca que tuvo por muchos años una caseta de cobro por el puente que se construyó para evitar quedar “varados” por el afluente del Ameca que se unía con el río Mascota que convertían en “mostro” impidiendo el paso a cualquier tipo de transporte, en donde Vallarta recibía productos vía marítima y por avionetas que aterrizaban en pequeñas pistas. Por ello la zona sur de Compostela, con sus pueblos distantes lucho por conseguir su emancipación de los caciques del municipio de Compostela que se empeñaban en evitar que se dividiera Compostela, pero no hacían nada para apoyar a la gente de este lado de Nayarit, razón por la que miles de ciudadanos le pidieron al gobernador Celso Humberto Delgado Ramírez que solicitara al Congreso del Estado la emisión de un Decreto para formalizar la separación, y fue por cierto un nativo de Valle de Banderas, en aquel entonces diputado local, Crescenciano Flores Alvarado quien busco la conciliación y el apoyo de los legisladores de aquellos años.

Apenas en diciembre pasado Bahía de Banderas cumplió sus primeros 30 años como municipio, pero sus pueblos a la par que Puerto Vallarta, Jalisco, unos más como Valle de Banderas que se dice tiene casi 600 años de existir, pero que se mantiene con unas calles que dan pena y con problemas ejidales que no los ha dejado crecer de manera más moderna, al igual que en San Juan de Abajo que no se ponen de acuerdo los ejidatarios para darle “el plus” a sus tierras.

Hace unos días tuve que salir de emergencia a Puerto Vallarta por la noche y que triste es ver que el municipio de Bahía de Banderas no tiene seguridad real en sus carreteras, ya que adolece de líneas de circulación, o sea que no tiene “rayas, ni centrales ni laterales”, mucho menos alumbrado dentro de un camellón peligrosísimo por los grandes baches que se hacen a los lados, llega uno al Bulevar Riviera Nayarit y peor la cosa, laterales llenos de zanjas, de baches, sin líneas pintadas y lo peor, más oscuro que la cueva de un lobo, subir a la carretera federal 200 una odisea, los autos bajan “hechos la mocha” y ni siquiera aminoran la velocidad, difícil entrar y querer dar vuelta a Lago Real, en donde por cierto siguen los peatones “toreando” a los autos por la falta del puente peatonal que ya tiene años sin terminar, pero eso sí, la publicidad esta en todo su apogeo, a ver cuándo la autoridad municipal obliga a la empresa publicitaria colocar las escaleras que permitan cruzar con seguridad a la gente o de plano les quita los anuncios como presión.

La carretera federal 200 oscura en todo su esplendor, un alumbrado que no alumbra nada, sin rayas el camino y vehículos que rebasan a todos por la derecha y sin precauciones, no de balde a cada rato atropellan a trabajadores de la hotelería, no hay manera de que los conductores puedan ver a los que cruzan o están a lado del camino. Qué decir del puente sobre el río Ameca, “lleno de cicatrices”, con pequeños agujeros que distraen hasta al más experimentado de los choferes apenas uno cruza el puente y llega a Puerto Vallarta, las cosas cambian, un camino bien pintado, con alumbrado de excelencia, amplio y con mucha seguridad, con puentes peatonales que si sirven, con semáforos perfectamente sincronizados, de plano se nota el olvido a la modernidad, Bahía de Banderas peligroso por no tener siquiera pintados los caminos, un deficiente alumbrado y lo peor con pocos puentes peatonales que sirvan, así desde el río Ameca, hasta La Cruz de Huanacaxtle, razón por la que abunda los accidentes vehiculares y muchos atropellados.