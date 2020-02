¡Celebra el arte y la cultura en el 7° Festival Sayulita 2020!

Ven a disfrutar la Magia Única del pueblo “boho-chic” de la Riviera Nayarit del 31 de enero al 2 de febrero; habrá eventos de Cine, Música, Trago, Vida y Arte.

La Riviera Nayarit da la bienvenida al 7° Festival Sayulita 2020, que este año resalta el tema de la Comunidad, integrado a sus eventos ya característicos de Cine, Música, Trago, Vida y Arte, del 31 de enero al 2 de febrero del presente.

En su séptima edición, este singular festival celebrará la “magia única” de Sayulita, lo que hace tan especial a este pueblo boho-chic nayarita, bajo el lema: Piensa en grande. Piensa creativo. Piensa en la comunidad.

El programa es muy variado, incluye noches de cine bajo las estrellas, producciones teatrales, cenas de la granja a la mesa, música en vivo, bebidas, yoga… ¡Todo muy divertido y movido!

Compromiso con la comunidad

Por otra parte, este 2020 representa para los organizadores la renovación de un compromiso con la comunidad: El Centro Creativo + Reciclaje, que ha sido uno de los principales proyectos del festival.

“En lugar de un evento de varios días que se realiza una vez al año, lo mezclaremos este 2020 para resaltar lo mejor de Sayulita”, ha externado Gabi Villarrubia, del comité organizador.

Las actividades del festival han sido divididas este año en tres grandes “macro eventos”:

Cine in the Sand!/Cine en las Olas: ¡Películas gratis para el pueblo de Sayulita y amigos! una presentación de películas familiares frente al mar a realizarse el 31 de enero frente al restaurante La Terrazola, a partir de las 7:00 p.m. La entrada es gratuita.

7° Stumble in the Jungle 10K: el sábado 1° de febrero se realizará esta tradicional carrera en la que participan personas de todas las edades. El precio de inscripción es de $200 MXN p/p; se realizará a partir de las 8:30 a.m.

Sayulita has Talent/Sayulita Tiene Talento: Primer evento de talentos en el que podrán participar cantantes, bailarines e intérpretes de Sayulita. Sábado 1° de febrero en el Centro Creativo, ubicado en José Mariscal No. 33, a partir de las 6:00 p.m. Cooperación $200 MXN por persona.

Para conocer el resto de las actividades, visita la página web del Festival Sayulita 2020

Y sus redes sociales: Festival Sayulita.

PARA SABER

+ Festival Sayulita es un evento sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es la recaudación de fondos para el Centro Creativo Comunitario.

+ Estas actividades enfatizan la atmósfera bohemia de Sayulita, la cual ha capturado el interés de visitantes nacionales e internacionales desde el inicio del festival en 2013.