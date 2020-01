Timaron y Engañaron a Ejidatarios de Valle de Banderas

· Desde el 2018 por 2500 pesos les prometieron cambio de uso de suelo de sus tierras, fue una gran mentira, desde entonces les han jineteado su dinero

Por Paty Aguilar

La que hoy es secretaria del Ejido Valle de Banderas, Bahía de Banderas, Nayarit, según el reporte ciudadano, trabajó en Desarrollo Urbano del municipio, derivado de esto, durante la gestión de la profesora, Esther García, quien fue la presidente del Comisariado hasta el 2018, se le ocurrió la idea de que a los ejidatarios de la periferia de esta población se le cobrara la cantidad de 2500 pesos por concepto de “Proyecto actualización uso de suelo ejido Valle”, creyendo algunos ejidatarios tal cosa, pagaron esta cantidad, por cierto, con recibos informales, es decir, no viene el logotipo del Ejido.

Pues ya es 2020 y los ejidatarios que, si pagaron esa cantidad, no se sabe cuántos, porque los recibos tampoco están foliados, ya nada supieron del tema. Ahora se enteran de que, el X Ayuntamiento del gobierno municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, llevó a cabo los foros de consulta (obligatorios por ley) para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo, específicamente donde se define los cambios de usos de suelo y se dieron cuenta que esto lo realiza el municipio y no se cobra hasta que directamente el interesado solicita a la Dirección de Desarrollo Urbano el cambio de uso de suelo de su predio, si es que efectivamente, luego de la actualización, se llegara a aprobar, si esto no sucede, entonces se piden los cambios de usos de suelo vigentes o bien mediante acuerdo de Cabildo según se trate el asunto de interés social o bien privado, pero que beneficie a la comunidad.

Es pues una manera de cómo le sacan dinero a los ejidatarios, a los viejos ejidatarios, a aquellos que ven como dioses a quienes trabajaron o trabajan en el gobierno municipal, donde hasta nuestros días, la corrupción sigue siendo su sello distintivo, igual que en el Ejido Valle de Banderas y para muestra este botón, chiquito, pero brotes hay infinidad que parece de nunca terminar.