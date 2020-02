Realizan recorridos de supervisión en escuelas de nivel básico

Con la finalidad de contar con mejores espacios de desarrollo para los alumnos, el Gobierno Municipal de Bahía de Banderas, que encabeza el doctor Jaime Cuevas Tello, realizó un recorrido de inspección a planteles escolares de educación básica desde Lo de Marcos hasta Corral del Risco, para realizar la gestión ante la Secretaría de Educación Pública y solucionar problemas de infraestructura, equipo y personal.

En este sentido, Jorge González, sub director de Educación municipal, explicó que se visitaron las escuelas del Guamúchil, San Ignacio, Sayulita, Higuera Blanca, Corral del Risco y Punta de Mita, acompañados del jefe de Sector No. 8, Isaac Rivera Delgadillo, así como la Supervisora de la Zona Escolar No. 28, Claudia López Flores, quienes constataron algunos de los problemas expuestos por los docentes.

“Durante el recorrido hemos encontrado escuelas en buen estado, limpias y también detectado algunas necesidades de pintura, falta de aulas o personal o de que el plantel se ponga al corriente con Oromapas, en caso de encontrar situaciones de infraestructura que pudieran poner en riesgo la seguridad de los menores, se dará parte inmediata a Protección Civil y Obras Públicas”, comentó el funcionario municipal, agregando que los temas de necesidades mayores, “se harán llegar a las autoridades educativas estatales a fin de generar las condiciones adecuadas para brindar una solución”.

Es importante señalar que dichos recorridos de supervisión continuarán en los próximos días en todas las localidades del municipio. #JuntosProgresamos