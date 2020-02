Exhorta Congreso apoyar a productores en cartera vencida

Solicitan al Congreso de la Unión atender esta problemática que se vive en la entidad

“Los productores están perdiendo su patrimonio debido a las deudas impagables que tienen con cajas solidarias, están embargando casas, trilladoras, tractores y hasta ganado para cobrar los adeudos”: diputada Rosa Mirna Mora Romano

Marisol Villa/La Opinión

“Actualmente se estima que el 80 por ciento de los productores locales -unos 8 mil, aproximadamente- están en buró de crédito y cartera vencida tanto en las cajas solidarias -de la banca privada- como en la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero -perteneciente al gobierno federal-“, dio a conocer la diputada Rosa Mirna Mora Romano ante el Pleno del Congreso del Estado al presentar la propuesta de acuerdo urgente a favor de los campesinos.

“Se exhorta al Congreso Federal para que gestionen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un programa nacional que permita el saneamiento de la deuda en la cartera vencida de la Financiera Nacional de Desarrollo, buscando esquemas de concurso en los que participen los propios productores, el Gobierno del Estado de Nayarit y el Gobierno Federal”, plantea el acuerdo aprobado por unanimidad.

Propuso que “se busque, en conjunto con la Financiera la incorporación de los productores nayaritas a la nueva Financiera Nacional Agropecuaria en condiciones donde se les permita a los agricultores ser sujetos de crédito por parte de esta nueva institución.”

Mora Romano comentó que “es necesario que el Congreso Federal tome acciones concretas para que la banca privada deje de hacer caso omiso a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Agraria, que establece la garantía de usufructo para tierras ejidales y que hoy en día es ignorada por un gran número de instituciones privadas de crédito, que exigen a los productores otro tipo de garantías a condición de habilitarlos para otro período de siembra”.

Al exponer la situación que se vive entre los productores nayaritas señaló que a finales del año 2019 la Financiera Nacional de Desarrollo informó que durante ese año se otorgaron créditos por sólo 5 mil millones de pesos, casi tres veces menos que en 2018, que ascendieron a 14 mil 49 millones de pesos; el denominador común para esta disminución tan drástica, además del recorte presupuestal de la propia Financiera, fue que los productores ya no pudieron ser sujetos de préstamos por encontrarse en buró de crédito.

“A consecuencia de lo anterior los productores están perdiendo su patrimonio debido a las deudas impagables que tienen con cajas solidarias, están embargando casas, trilladoras, tractores y hasta ganado para cobrar los adeudos; peor es el hecho de que aún con estos embargos, las deudas no se liquidan en su totalidad y los montos restantes continúan acumulando intereses que muy pronto vuelven a amenazar la tranquilidad de los productores nayaritas”, manifestó.

Al dar el voto afirmativo la totalidad de diputadas y diputados, el legislador Librado Casas Ledezma comentó que el problema de la cartera vencida de los productores no sólo es exclusivo de Nayarit, sino de todo el país, por lo que se deben tomar acciones inmediatas.