Inicia la Fiesta de Nayarit, pronto la de San José

Ayer fue un día de fiesta para la gente de Tepic, y la que los acompañó en el alegre desfile por la avenida Insurgentes hasta llegar a la explanada en donde ya están instalados lo lugares en donde estarán representantes de todos los municipios de Nayarit e invitados quienes mostrarán y ofrecerán los productos artesanales, culinarios y demás “chucherías” que estarán al paso de los miles de visitantes a esta Feria de Nayarit en donde antes fuera la pista aérea de la capital Cora.

Bahía de Banderas participó como todos los años en esta parada de alegría y de gran colorido en donde el alcalde Jaime Cuevas y su esposa encabezaron el contingente de esta zona sur del estado, que como siempre pone muestra de participación solidaria en este tipo de eventos, razón por la que su stand es de los más visitados en lo que se le llama “el núcleo de la feria” por la variedad de productos que se ofrecen a los visitantes, además de que tiene espacio para mostrar los diferentes guisos, comidas y bebidas que se tienen en una “muestra gastronómica” que deja muy buen sabor de boca.

Mientras tanto las mujeres ya se preparan para hacer, mejor dicho participar en el paro nacional de mujeres el próximo lunes, cosa que se me hace extraordinaria poder ver que no haya mujeres en comercios, restaurantes, hoteles, playas, etc. o sea que convertirán nuestro destino turístico en “tierra de hombres”, o sea que en los hoteles no estarán las meseras, las recamaristas, en las oficinas, ni en ningún lado, cosa que lo dudo, ya que en algunos hoteles no les impiden su paro de labores, pero aseguran que no les pagaran su sueldo de ese día y hasta les van a levantar actas por inasistencia laboral y dejaran de ganar las propinas que les permiten asegurar sus gastos familiares, me imagino que ese lunes 9 la presidencia municipal estará desierta, ya que en palacio municipal son tantas las mujeres que laboran ahí que si no van los hombres ni siquiera sabrán que hacer, pero eso de seguro a muchas no les importará pues ese día lo tomarán como asueto, aunque tampoco harán nada en sus casas, o sea que no atenderán a los hijos y mucho menos al marido, o sea que estarán de “brazos caídos”, gozando de la televisión pues con ello mostraran musculo ante el país de que las mujeres son mayoría y hacen mucha falta en todos lados, que la verdad es cierto, pero con este tipo de eventos perjudican la actividad turística, el menos en esta zona conurbada en donde las mujeres son parte medular de la actividad, pero mejor vamos a esperar los resultados, un día después de celebrar el “Día de la Mujer en México”, aunque me extraña, y mucho que no se tenga en el calendario el “Día del Hombre” que somos menos que ellas, pero también tenemos sentimientos, sería bueno hacer el Paro Nacional de Actividades de los Hombres para tener la equidad de género que las mujeres tienen y buscaron durante años, con decir que ya será por ley que se equipare la igualdad 50 %x50 % en la política, o sea que de los 500 diputados federales, 250 obligadamente deberán ser mujeres, de los 20 municipios de Nayarit, 10 deben ser alcaldesas, el pero es que deben ganar a fuerzas en las elecciones ya que no existen presidencias municipales plurinominales, al igual de los 30 diputados locales, deberán ser 15 hombres y 15 mujeres, el problema será para ellas que ganen la posición en las urnas y más ahora que los votantes irán “por el mono” no por el partido y las plurinominales no creo que alcancen para cubrir los espacios que falten.

Pero mejor hablemos de que en San José del Valle inician las fiestas patronales el próximo martes 10 de marzo, y como siempre en Bahía de Banderas estamos a la espera de que sean mejores que otras veces, pues las autoridades municipales ya están listos para atraer muchos visitantes con eventos atractivos, tanto en exposiciones ganaderas, como musicales y puestos que una vez más llenaran la avenida Constitución y con ello el malestar de los vecinos quienes tienen que soportar todo tipo de olores, ruidos, contaminación y lo peor, que “se siguen de largo” muchos días después de que finalizan las fiestas que es el 19 de marzo, y con ello la circulación normal de tránsito vehicular.