Xavier Esparza resurge como el Ave Fénix

Como el mítico “Ave Fénix”, que resurge de las cenizas, para transformarse en un …“pájaro de fuego” con su “bello plumaje inigualable y un canto incomparable”…, aquel que no probó en el jardín de El Edén el fruto prohibido; calladito, calladito, el ex regidor Xavier Esparza García, regresa a las lides políticas, que sin afirmarlo abiertamente, no necesitamos bola de cristal para comprender que nuevamente retoma su legítima aspiración por servir a su gente, seguramente para estar en las boletas electorales para el 2021.

Xavier Esparza es de los pocos políticos oriundos de esta tierra que sigue vigente, contra otros que ocuparon cargos públicos, diputaciones o regidurías, que se dedicaron al dispendio de recursos al amparo del poder para beneficio de sus intereses personales, simplemente una vez en “el gobierno” dejaron de contestar el teléfono y jamás regresaron a los barrios, contrario al profesionista que de lo menos que se le pude criticar, es de haberse beneficiado cuando fue regidor o funcionario, puesto que su modo de vida es de todos conocido, producto de su trabajo y sus empresas familiares, además de que todo el tiempo no deja de ayudar a la gente.

En las reglas no escritas de la política, hay que recordar que en su momento la “nomenclatura del poder” del “pasado priísta” no fue justa con el Abogado Xavier Esparza, quien incluso, en los procesos electorales en donde fue candidato el ex presidente José Gómez y más antes cuando fue diputado Omar Reynoso, (no hace mucho de esto), era Xavier Esparza quien estaba arriba en las encuestas por encima de estos dos “michoacanos” quienes finalmente fueron los que llegaron a la diputación y a la Presidencia, (historias de todos conocidas, con la diferencia que ellos en aquel momento tuvieron de padrinos, Omar Reynozo a Ney González y José Gómez a Roberto Sandoval; entonces el profesionista Esparza perdió en la mesa esas candidaturas, así digan misa, esto es cierto de todas las verdades.

A pesar de esas “bajas” en su carrera política, Xavier Esparza García no le quedó más que ser candidato a Regidor por mayoría, posición que ganó de calle, tocando puerta por puerta, lo que le permitió estar en contacto con las demandas de la gente, hizo sin duda un buen papel, igual llegó a ser Director de Seguridad Pública, cargo al que renunció por no estar de acuerdo a ser comparsa de cosas que se pretendían “hacer mal” por “debajo de la mesa”, en aquel periodo le ofrecieron otro cargo, el cual aceptó, pero igualmente tenía que prestarse a “cosas chuecas”, mejor optó por retirarse dignamente, él tenía un modo honesto de vivir, no necesitaba un sueldo oficial para vivir, prefirió no ser “tapadera de la corrupción”, porque la presión era fuerte.

Así que el profesionista Xavier Esparza García, en todos estos años, no ha dejado de realizar un gran trabajo social en el municipio que lo ha visto crecer, a diferencia de otros políticos, verdaderamente y sin simulación apoya gratuitamente a las personas que le solicitan su ayuda a través de su despacho y una Asociación Civil que preside, ya sea facilitándoles cualquier tipo de trámites gubernamentales o ante las instituciones, el ingreso a los diferentes programas sociales que ofrece el Estado, gestiona recursos extraordinarios para las escuelas, para las iglesias, equipos deportivos y clubes de la tercera edad, o simplemente lo que es su mero mole brinda asesorías jurídicas a infinidad de familias que no pueden pagar un abogado.

Xavier Esparza García, es un profesionista que cumple, testimonios hay muchos desde cuando fue regidor, siempre atendió a las personas que lo buscaban en la Presidencia y en su bufete de abogados, nunca se escondió como es característico de la mayoría de los regidores, además de que siempre recorrió su demarcación y no nada más tocó puertas buscando el voto, por eso sigue vigente, es un “compadre de moda”, reiteradamente familias lo invitan para apadrinar quinceañeras, bautizados, primeras comuniones y generaciones de escolares en la diferentes comunidades.

Todo ese trabajo social en apoyo a los más vulnerables, a quienes desinteresadamente y con espíritu altruista ha atendido en sus problemas jurídicos y gestiones ante el gobierno, con medicamentos, despensas y hasta apoyos económicos, han dado como resultado que Xavier Esparza García sea considerado como un auténtico luchador social en Bahía de Banderas, tiene un comprobable y numeroso grupo de amigos, de ciudadanos que lo impulsan para que busque una candidatura a Presidente Municipal o Diputado local, definitivamente creemos que puede competir para ganar, trae credenciales por lo antes expuesto.

Los partidos políticos deben tomar en cuenta los perfiles de profesionistas y líderes naturales del municipio, que tengan una gran aceptación y arraigo entre los ciudadanos, que sean honestos y atiendan a la gente, que no sean mentirosos ni simuladores, que como candidatos se ganen la confianza de los electores, sin duda Xavier Esparza García es uno de ellos, porque además, es un hombre de familia, que atiende a sus hijos, a su esposa, y, esto, es el ombligo de la sociedad