LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



La marcha feminista y sus consecuencias

Lo que se tenía programado se hizo, miles de Mujeres Desfilaron en sus distintos puntos y Ciudades, el principal motivo alzarse con el movimiento para mostrar su Repudio y Exigencia a un mejor trato, más dignidad, más participación en la vida Nacional y Mundial, el Respeto para su Género……. PERO SE LES Olvidó el Respeto que ellas mismas Exigieron, porque quien pide debe tener Respeto hacia ellas mismas primordialmente, para que de ahí ELLAS pongan el ejemplo de lo que es el Respeto hacia los Demás de lo contrario cómo lo piden menos Exigirlo……..El CASO DE QUIENES SON MANIPULADAS. Por otras Dizque Líderes ESO no está bien porque ya NO es una marcha Libre de Lucha, de Derechos ni Legal, pues ya lleva otros intereses y que las lleva a otro plano de ninguna manera a conseguir el Reconocimiento Mutuo de Las Mujeres al contrario se ven los intereses Políticos y Demagógicos de la Indicación para cometer actos ilegales pidiendo Legalidad y que el movimiento fue meramente natural de mujeres, que fueron utilizadas por FEMINAZIS, que echaron a perder un legítimo derecho de una lucha desigual cayendo en lo mismo o peor que antes…… MOVIMIENTO DE RECHAZO y ODIO HACIA El HOMBRE. Algo que sobresalió durante el desprestigio hacia el MACHO que tanta consigna gritaron más que una demanda se mostró el resentimiento, el desprecio y Odio fomentado por Mujeres Lesbianas y que vieron en la verdadera Mujer que no iba con la idea de amedrentar y cometer actos equívocos de su manera de hacerse valer como Mujeres Feministas para convertirse en unos fenómenos llenos de irá contra el Hombre a tal grado qué organizadoras mediante escritos solicitaron que NO fuesen hombres a cubrir el evento o sea toda la mala actitud de Feministas sin control de sus emociones TODO con tal de sentirse verdaderas hembras que no necesitan al hombre y ellas se bastan solas…… MUJERES Y HOMBRES HAY DIFERENCIA?

Vale más una qué el otro, no somos seres humanos? Cuando la mujer es lesbiana y actúa como hombre o el hombre es homosexual y actúa como mujer Quién es quién?

Desigualdad, maltrato, discriminación, asesinato hacia el hombre es minimizado pero cuando es la mujer se es magnificado!! Acaso el hombre no merece un trato digno, reconocimiento y ser tomado en cuenta? Recordemos qué el enemigo no es el hombre, sino la misma mujer que se quita al marido y hablan pestes una de otra Se debe ser compañeros en las buenas y en las malas, para eso es mujer y hombre Porque tanto hay mujeres malas como hombres también, pero cuando haya una real comprensión, pareja y amor todo cambiará!! Ninguna marcha o manifestación cambiará nada si no hay un mutuo acuerdo!!

No hay que creerse más que el otro, mis respetos para tod@s!! El daño hacia ellas mismas. Esta hecho al mostrar que no tienen valor alguno como Mujeres pues el respeto se lo faltaron más que a la sociedad en general y edificios públicos FUE hacia ellas por la pésimo actitud asumida, el desviar una justa reclamación quedó en el peor de los fracasos y pésima imagen de la Marcha del Daño irreparable e irresponsable de los actos vandálicos, de escándalo y forma tan burda de muchas de sus manifestantes, QUE MAL, QUE POCA FORMA DE HACER LO MALO!!