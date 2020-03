Provengo del esfuerzo diario: “Pepe” Castañeda

Javier Villa/La Opinión

En su muro de Facebook, el regidor José Francisco López Castañeda, mejor conocido como “Pepe” Castañeda ha publicado algunas de sus expresiones diarias como información a sus actividades a favor de la gente, en sus proyectos sociales y en su trabajo a favor de la gente, esto fue lo que publicó ayer: “Nunca en mis 32 años de vida se me ha dado algo de forma fácil y sencilla, provengo del esfuerzo diario, conozco la necesidad por que la he padecido, no soy un hombre tibio, me gusta tomar decisiones y retos, soy respetuoso, se abrir puertas y cuando estas se cierran se abrirlas a patadas, siempre pensando en un bien colectivo. Tengo la FE y la ESPERANZA inquebrantables, sé que lo que enfrento no será fácil, pero nunca me han gustado las cosas sencillas, hoy a diferencia de ayer tengo un amigo más, uno más cada día, hasta que el ejército sea imparable”.

Todos necesitamos de todos, no todos lo entienden, pocos lo ponen en práctica, y muchos olvidan que ya los ayudamos.

Es un gusto para mí acompañar a mi amigo Edgar y su familia en la inauguración de su nuevo proyecto el restaurant #ElSazónDeAmá en la plaza Paradise Village en Nuevo Vallarta, el mejor de los éxitos para este nuevo concepto.

En la presentación de la Banda La Sinaloense en la plaza pública de San José del Valle, el regidor estuvo de lo más activo en el desarrollo de este evento dentro de las actividades que enmarcan las fiestas patronales de su demarcación, “Muchas gracias amigos de Banda La Sinaloense De Alex Ojeda , gracias por acompañarnos en estas fiestas que son de todos los Bahiabaderenses, gracias presidente amigo Jaime Cuevas por todo tu apoyo y respaldo, gracias a todos ustedes que se dieron cita en la plaza de San José, por qué mi pueblo lo vale lo seguiré haciendo hasta que Uds. me lo permitan el próximo año cerramos nuestra gestión como regidor y será en grande y con broche de oro, ya te espero 2021”.

Dentro de sus gestiones de apoyo a la gente, ha estado otorgando esfuerzos para nivelar espacios para los comerciantes de diferentes giros: “Seguimos a pie trabajando por nuestra gente de San José, ahora apoyando a Sra. Tina con un volteo de graba para nivelar el espacio de su negocio, agradezco a Constructores por el apoyo, sabemos que Juntos es posible por eso”.

Dentro de sus gestiones para apoyar el sector educativo en el municipio, ha gestionado diversas actividades como: “cumplír mi palabra con el preescolar “Francisco Gabilondo Soler” de El Porvenir, ahí entregué dos baños para mejorar el servicio sanitario de los pequeños. Agradezco a mi compañera y amiga regidora Paloma Jiménez por comprometerse en equipo por esta demarcación que ella bien representa. Gracias alcalde Dr. Jaime Cuevas por tu compromiso absoluto a las causas sociales, consideró que cuando se trabaja en equipo el resultado se multiplica”.