LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

LAS PERIPECIAS PARA LA PRENSA EN LA GIRA DE AMLO.

No es nada nuevo que se le dificulte a la RAZA de los diferentes Medios de Comunicación el ir a cubrir los distintos eventos y más cuando se trata del Presidente en turno, para iniciar con el pretexto del CORONA VIRUS, No se hizo extensiva la invitación a los que tradicionalmente andan tras la noticia para de ahí transferirla a la Radio, Televisión, Prensa Escrita y hoy al Facebook, lo que aprovecharon los «Jefes de Prensa» para darle lugar y preferencia a sus más allegados, entre los cuales se distinguieron por sus » Queridas y Mayates» de sobra muy reconocido en el medio, dejando así fuera a los que verdaderamente Trabajan La Fuente, aún así muchos de lo relegados con ése ímpetu de estar y seguir su pasión la labor de informar, se PUDO hacer sin ocupar a los que se hicieron PENDEJOS con la lista y gafetes de Prensa para cubrir la Visita de Andrés Manuel López Obrador……….EL PEJE-ATOLES DE NUEVO Alabó y Echó Discurso Popular, en el sentido de que al arribo a nuestra Entidad Federativa Nayarit, le dijo al Gobernador Constitucional del Estado, Antonio Echevarría García que Siempre Lo Iba a Apoyar, durante el recorrido de su Gira exaltó su trabajo al frente de la Administración Estatal y muy sonriente, cercanos ambos mandatarios, platican en el camino y al llegar a las instalaciones del nuevo ISSSTE ubicado en la llamado Otro Tepic de la Zona de la Cantera…….. MILITARIZADO POR CIERTO. Indicaciones precisas del Presidente de México, aunque YA había personal Médico, Enfermeras, Camilleros, Choferes, Paramédicos y Personal de Limpieza TODOS podrían quedarse como EL Chinito, pues de sopetón DIJO Amlo, que dicho edificio de atención será manejado por MILITARES y bajo su mando todo el funcionamiento para los casos de CORONAVIRUS, algo muy diferente a lo que se había manejado, NO se quiere decir que los Médicos Militares no vayan a funcionar se trata de que los que hicieron si solicitud de ingreso contaban con Empleo sin embargo ahora hay incertidumbre entre los que tienen una opción de trabajo, los Médicos Militares son altamente capaces y reconocidos PERO traerá consecuencias laborales? Ojalá y no…….. DOBLE DISCURSO DE AMLO. El Precio de la Gasolina No debe pasar de los 17 pesos aseguro, sin embargo NO, ha mandado supervisar ni prevenir que se dé al precio que él asegura por la simple y sencilla razón de que NO debe alborotar a la ciudadanía pues podría haber un enfrentamiento de parte del usuario con los despachadores los cuáles es su trabajo DESPACHAR pero muchas personas NO lo entienden y al haber conflictos precisamente son los que se quedarían con la bronca y sin trabajo, MEJOR que haga un documento con fecha y membretado por la Presidencia de la República o de México, mediante Hacienda o Pemex se les ponga precio oficial en las Gasolineras o Franquicias Pero dijo el Ciego Veremos……….O SEA MÁS DE LO MISMO. A ocho veces que ha visitado el Estado de Nayarit el Presidente de México NO, sabe encauzar lo bueno para los Mexicanos, sigue con su discurso de enfrentamiento, división y odio al decir una cosa y luego otra, sin embargo hay que reconocer que es su estilo, caso concreto reírse u ufanarse del Coronavirus y ahora quiere que se atiendan en el nuevo ISSSTE, como si esto fuera un juego y el trae su » AMULETO» esto se vio y vivió en la Gira, LO BONITO SALDRÁ EN LOS BOLETINES OFICIALES