7 datos curiosos que probablemente no sabías sobre la Riviera Nayarit

Aprovecha estos días de encierro en casa por la contingencia sanitaria del COVID-19 para conocer más acerca de El Tesoro del Pacífico Mexicano!

Oscar Juárez/La Opinión

Ahora que estás en casa debido a las medidas sanitarias para frenar la expansión del COVID-19, no necesariamente tienes que sentirte aburrido. Aprovecha estos días para conocer más acerca de nuestro destino turístico.

A continuación te presentamos siete datos curiosos que probablemente no sabías y que, estamos seguros, recordarás en tu próximo viaje a este Tesoro del Pacífico Mexicano.

Sabías que: 1 La fotografía de la Playa del Amor que le dio fama mundial al Parque Nacional Islas Marietas, convirtiéndolo en un icono de la Riviera Nayarit, fue captada hace más de 7 años por el fotógrafo argentino Nicolás Melani, quien radica en Punta de Mita. Melani se dedica a realizar recorridos turísticos a las islas, por lo que en uno de estos pudo captar la imagen que ha sido un factor importante en la promoción turística de este destino a nivel mundial.

“Llegan muchos turistas de otros países, principalmente de Europa, preguntando por el lugar y refiriéndose a la fotografía, ya que consideran (a las Marietas) un paisaje sin igual. Pero lo mejor es que está en Nayarit y que es real”, ha comentado Melani a diversos medios de comunicación.

2 El Cerro del Mono es una de las muchas maravillas naturales de Riviera Nayarit, está ubicado al norte de la Bahía de Banderas, en las inmediaciones de la comunidad Higuera Blanca. En los últimos meses esta cumbre ha ganado popularidad como ruta de senderismo entre residentes y visitantes de este destino turístico, pero, ¿sabes cuál es el origen de su nombre?

Hay varias teorías respecto a esto, fundadas en las historias que cuentan los pobladores de Higuera Blanca, que han explorado el Cerro del Mono durante años. Se dice que para los antiguos nativos huicholes esta montaña era “sagrada” y subían cada cierto tiempo a la cúspide para llevar a cabo sus rituales, y como parte de las ceremonias colocaron varios tótems con forma de primates en los alrededores.

Otra versión afirma que hace muchos años había una gran cantidad de monos que habitaban el área, incluso todavía es posible observar uno que otro durante los recorridos de senderismo.

Te sugerimos anotar el Cerro del Mono en la lista de tus próximos lugares a explorar. ¡Te enamorarás de la espectacular vista de 360° desde la cima!

3 Sayulita, Pueblo Mágico de Nayarit, mundialmente conocido por la belleza de sus playas ideales para el surf y por su ambiente bohemio, se llamó originalmente Santa Cruz Saloc de acuerdo con el cronista de Bahía de Banderas Eduardo Gómez Encarnación. En su crónica “En los tiempos de…”, Gómez Encarnación refiere que “En la Relación de Compostela, escrita por Lázaro Blanco en 1584, aparece en la costa de Valle de Banderas un pueblo con el nombre de Santa Cruz Saloc. Sin duda se trata de Sayulita…”.

En 1798, en un mapa de las Costas de Nueva Galicia —cuenta el cronista— el lugar sigue apareciendo con el nombre de Santa Cruz. Para entonces, pertenecía a la Hacienda Jaltemba, propiedad de la familia Romero de Guadalajara. Fue Don Lauro González Guerra, originario de Sayula, Jalisco y administrador en ese tiempo de la Hacienda de Jaltemba, quien decidió bautizar con el nombre de Sayulita a ese pequeño caserío costero situado en tierras de la hacienda, como un homenaje al pueblo natal que tanto amaba.

¿Te imaginabas un nombre así para Sayulita?, ¡Nosotros tampoco!

4 La Red de Limpieza de Playa (RLP) —única en su tipo en un destino turístico— ha realizado actividades desde junio de 2014, coordinada por la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) en conjunto con la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas. En la RLP participan diversos grupos de voluntarios de diferentes sectores de la sociedad, como ONG’s, hoteles, empresas privadas, autoridades y planteles educativos, distribuidos en los pueblos costeros de la Riviera Nayarit, desde Bucerías y Punta de Mita hasta Rincón de Guayabitos y la Isla de Mexcaltitán.

Tan solo en 2019 se realizaron 45 limpiezas que incluyeron playas, calles, cañadas, arroyos, bordes de río, terrenos baldíos, camellones, etc., y un maratón de limpieza que incluyó localidades en el municipio de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

¿En tu próxima visita a la Riviera Nayarit te gustaría unirte a las actividades de limpieza? Para más información, comentarios o si estás interesado en conocer el proyecto más a fondo, escribe a: jmenendez@rivieranayarit.com

5 La Cruz de Huanacaxtle, pueblo costero de la Riviera Nayarit, tiene un nombre peculiar. Muchos creerán que éste se relaciona con la celebración religiosa del 3 de Mayo, marcada por la Iglesia Católica como la fiesta de la Santa Cruz, y si bien, el pueblo ha adoptado dicha fiesta como propia, lo cierto es que el verdadero origen no es muy claro. La referencia más conocida es que el nombre proviene de la cruz que se encuentra justo a la entrada del pueblo, la cual fue tallada de un árbol de huanacaxtle. Otra leyenda cuenta que un campesino en su tránsito de Valle de Banderas a Punta de Mita encontró este hermoso paraje frente al mar y descansó ahí a la sombra de un huanacaxtle. Tanto le gustó el lugar, que antes de irse habría decidido marcar con una cruz el tronco. Su intención era volver algún día, identificar el árbol que le dio cobijo y establecer ahí su hogar.

No sabemos si logró regresar, pero documentos históricos señalan que este típico pueblo de pescadores fue fundado en 1930 por la familia Chávez y la familia Blancas.

6 La Riviera Nayarit tiene varios atractivos naturales con los cuales puede ser identificada como un destino turístico de naturaleza, —entre estos la tortuga golfina, la ballena jorobada, el delfín boca de botella y la Playa del Amor, por mencionar algunos—, sin embargo, uno de sus secretos mejor guardados es una especie única y maravillosa que duerme en el fondo del mar y que solo en algunas ocasiones sorprende con su vuelo al turista que navega en la Bahía: la Manta birostris, conocida también como manta gigante. Datos de biólogos especializados indican que esta singular criatura alcanza una talla de hasta 8.4 metros de punta a punta de sus aletas laterales, pesa alrededor de 1.400 kg y llega a vivir más de 40 años. Esta especie carece de aguijón venenoso en la cola, por lo que resulta completamente seguro nadar a su lado.

Anota en tu lista de deseos un recorrido por la Bahía de Banderas, ¡en una de esas te encuentras con este enigmático ejemplar!

7 Seis microdestinos de la Riviera Nayarit —Nuevo Vallarta, Flamingos, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Destiladeras y Punta de Mita— están localizados alrededor de la Bahía de Banderas, considerada la bahía natural más grande de México, con 42 kilómetros de extensión; además es la segunda más extensa de América del Norte (el primer lugar lo ocupa la Bahía de Hudson en Canadá) y la séptima más grande del mundo. También es una de las bahías más profundas del orbe, con más de 900 metros de fondo.

La Bahía de Banderas se localiza entre los estados de Jalisco y Nayarit. En el extremo sur (Jalisco) está Cabo Corrientes, en el norte (Nayarit) se encuentra Punta de Mita, y casi en el centro la desembocadura del río Ameca, haciendo una división natural entre ambos estados. Hay que destacar que la ciudad de Puerto Vallarta también comparte esta hermosa bahía.

Ahora que conoces un poco más sobre Riviera Nayarit, seguramente lo tendrás presente a la hora de planear tus próximas vacaciones. En estos días de contingencia: #EnCasaConRivieraNayarit Visita nuestro sitio web: https://www.rivieranayarit.com.mx/