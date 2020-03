Comentarios de la Bahía

Por Nayar Araiza López

Siguen muchos Irresponsables e Incrédulos

Dogmatismo político, dogmatismo religioso, dogmatismo filosófico y dogmatismo científico, puro «pinche» loco, ni a cuál irle, cada cabrón con su tema. Y yo «a gusto» mentando la madre. También estoy loco.

Están aumentando los contagios y fallecimientos en México, aun así, ni viendo la caótica situación en los países desarrollados afectados, muchos siguen sin hacer caso a las recomendaciones, no salir de casa si no es prioritario, significa solamente ir a comprar lo necesario, comida, medicina, abarrotes, artículos de limpieza.

Esto ya se va a complicar, ante la incredulidad de muchos, ya que a la inmensa mayoría le anda valiendo madres las recomendaciones, pura chingada que hay sana distancia o gel antibacterial en sin fin de comercios, restaurantes y puestos callejeros, les vale 70 mil chingadas madres, los miles de muertos en los países ricos como China, España, Francia, Italia y Francia, que no han podido contener al virus, mucho menos podrá México con su sistema decadente de salud.

El gobierno de Antonio Echevarría y en el municipio de Jaime Cuevas, han hecho lo que corresponde en informar y avisar a la población, pero permea la irresponsabilidad, no hay camas en los hospitales, ni medicina, ni vacuna que vaya a alcanzar. La persona afectada, seguramente esparció la enfermedad, en las próximas 2 semanas, habrá más. Y aun así, todo el mundo sin cuidarse.

Con los pequeños comercios, restaurantes, fondas y demás, el problema no es que no abran, o no vendan, sino que deben de implementar rigurosamente las medidas de prevención, (y es lo que no hacen), usar gel antibacterial, alcohol, obligar a sus clientes a la sana distancia, lavarse las manos, separar mesas, no usar cartas ni manteles, limpiar constantemente las áreas de preparación, mostradores, teclados etcétera…

Evitar aglomeraciones y el «quédate en casa» es para romper cadenas de contagio, por lo tanto el aislamiento social es la mejor medida.

Es responsabilidad de cada quien, ya lo advirtió el Gobierno Federal, de darse contagios en masa, será incontrolable y habrá muchos muertos.

El gobernador “toma al toro por los cuernos” y señala que: “Ante el desacato de las medidas preventivas mostrado por los establecimientos de algunos giros, en la zona norte del estado y en Tepic, particularmente los “Centros Botaneros”, nos hemos visto en la necesidad de ordenar su cierre inmediato.

La concentración de familias enteras, y la consecuente reunión de gran cantidad de personas, son situaciones que en este momento no podemos permitir.

La VIDA de las y los nayaritas es nuestra PRIORIDAD. Les reitero el llamado: POR FAVOR, QUÉDENSE EN CASA. ¡Ayúdanos a cuidarte!”.

Están despidiendo trabajadores en Bahía de Banderas. De por sí la Ley Federal del Trabajo es letra muerta en México, con la pandemia, empresarios del turismo, en hoteles de marcas conocidas e internacionales, están despidiendo y descansando a los trabajadores, sin sueldo ni absolutamente ningún apoyo. No creo sea legal.

Urge que los legisladores federales y senadores, tomen cartas en el asunto. Es una cadena que ya provoca se atrofie la economía regional, porque si no hay ingresos, no hay consumo, ni pago de créditos y otros compromisos, ante la voracidad de las empresas de tiendas comerciales, hipotecarias, bancos y agencias de autos, que ya empiezan con su terrorismo «pagas o pagas».

Esto tiene que ver con la ley y es un asunto de los diputados federales y senadores. A ver diputado Pavel Jarero, se requieren sus buenos oficios para ayudar a cientos de trabajadores del turismo en Bahía de Banderas, que tienen una situación caótica. Y triste. Ante el silencio de los sindicatos gastro-hoteleros, que raya en el cinismo.