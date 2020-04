LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García

PIONERO BAHÍA EN PROGRAMA TIENDA COMUNITARIA GRATIS

Sin duda alguna que de nueva cuenta JAIME CUEVAS TELLO, impone su estilo de Gobernar con Sentido Común, Apegado a las necesidades de su Pueblo, pues la Idea y Forma de apoyar a las personas más necesitadas a través de una Tarjeta, Bono o Vale para Cinco Mil Beneficiarios en el Municipio que se irán canjeando por artículos de primera necesidad, de la canasta básica, mismo que dará inicio éste próximo Lunes 6 de Abril, donde habrá, como en todo, requisitos para Las Tiendas de Abarrotes, en primer lugar que sean los propietarios oriundos y vecinos de Bahía, que tengan pagado su Refrendo o licencia del 2020, los que serán acreedores a recibir el apoyo que de la misma manera NO tengan una despensa otorgada por el DIF Municipal, dentro de algún programa de Asistencia Social como 68 y más. SE SABE que habrá inconformidad PERO se trata de darle seguimiento a quienes se quedaron sin trabajo, sin percepción de nada y de nadie por ELLO es la creación de este Programa Municipal de Apoyo y la forma de Operar será que, tanto los propietarios de Tiendas de Abarrotes reciban los VALES y le retribuya al portador la cantidad específica impresa en el documento para aliviar la economía y de la misma manera el Tendero se beneficie vendiendo, en cierto tiempo IRÁ a la Tesorería de la Presidencia de Bahía para que le paguen el total de los Vales, se ACLARA tanto el Abarrotero cómo el que irá con el documento se registran en Las Delegaciones o con Jueces de todas y cada una de las Comunidades, Poblaciones y Colonias para evitar aglomeraciones tanto en la Presidencia cómo en la Dirección de Bienestar Social Municipal del Gobierno de Bahía cuyo Titular es el Contador Carlos Virgen Fletes ASÍ pues como en los tiempos que EL HACENDADO tenía su propia Tienda de las llamadas de Raya, donde pagaba con alimentos a sus PEONES y algo de Efectivo SOLO con la comparación de que ahora es GRATIS el producto y sin Trabajar…….. POR ABUSIVO EL GOBERNADOR LO METE EN CINTURA. fue retirada la CONCESIÓN al Permisionario del Camión del Servicio Urbano, que cubría la Ruta Tepic-Fresnos-Xalisco con número Económico 56, por no respetar la Tarifa del 50% a las personas de la 3ra Edad y por recibir maltrato de parte del Pésimo, abusivo y Mal Educado Conductor, BUENA medida y decisión del Jefe del Poder Ejecutivo Estatal pues NO se debe permitir éste tipo de atropello contra personas que NO se pueden defender ni hacer valer sus derechos, que sirva de EJEMPLO para todos aquellos que han hecho éste mal a Viejecitos que también fueron Jóvenes BIEN Gobernador sin contemplaciones PUES los Trogloditas y Chafiretes deben tener conciencia si no, pues que les caiga la Guillotina de la Ley………BARCOS Siguen Arribando a Puerto Vallarta y NADA los aleja de las Costas pegadas a Nayarit, Autoridades dicen que vienen vacíos MENTIRA si son cruceros que navegan por todo el litoral mundial, es necesario que si NO hay restricción a éstos miles de turistas porque son importantes propulsores de la Economía en Puerto Vallarta, PERO también el riesgo es latente para los habitantes del Puerto, de los Turistas y de Las Gentes de Bahía pues muchos Trabajan en Vallarta y viven en La Riviera Nayarit que Abarca desde Compostela, Toda la Sierra de Vallejo y Zona Turística de Bahía de Banderas, que actúe el Estado o la Federación, porque parece más importar el Dinero que Las Vidas en Puerto Vallarta………🎚️ MARÍA ISABEL ALCALÁ ASCENSIO EPD. Madre de nuestro amigo el Doctor Héctor Pimienta Alcalá, que en estos momentos tan difíciles moralmente que pasa, al igual sus demás familiares mi Solidaridad total amigo😞