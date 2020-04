Nos enfrentamos ante una situación inédita, una emergencia mundial, un virus desconocido llamado COVID-19. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en humanos como en animales, en los primero se sabe que causan infecciones respiratorias que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. Pero parece que nos encontramos ante una situación más seria por lo menos en México, y esto es la ignorancia de acatar las medidas preventivas para que no la pasemos tan mal como lo fue en China, como lo es en Italia, España, Estados Unidos y con más de un millón de personas contagiadas en el mundo y con más de 50,000 decesos. Por desgracia tenemos una cultura de valemadrismo donde suponemos que no nos pasará nada, que es una mentira para controlarnos, que si bien en cierto, dime que podemos hacer sino es que tomar las precauciones debidas para no contagiarnos y morir. Debemos de quitarnos esa actitud de que todo lo podemos y que somos invencibles; pero si venimos viendo en las noticias que grandes países cayeron arrodillados ante tal enfermedad no tenemos ni idea de la magnitud de lo que se nos viene encima. Todos en el país sabemos que nuestro sistema de salud colapsó desde hace mucho tiempo, no es nada nuevo, el problema ahora es que con esta emergencia mundial no podemos darnos el lujo de empeorar lo que ya viene mal desde hace tiempo.

No es momento de andar como si nada ocurriera, porque está pasando y no sé qué otra información requieres conocer v para creer que esto es real y que personas cercanas a ti, tu familia están en un inminente peligro. Todos somos vulnerables ante esto, pero sabemos que las personas que tengan un antecedente medico con hipertensión, diabetes, obesidad y o adultos mayores, son los que tienen menos probabilidades de salir andando. No es tiempo de ponernos a ignorar las medidas de prevención que expertos nos están dando día con día y no son nada especiales, solo te piden que no salgas de casa porque es el método más efectivo de cortar con la cadena de transmisión, no hay otro método más eficaz, nada del otro mundo, sabemos que es difícil, pero pongámonos a pensar en nuestra prioridad como seres humanos que serían como primero la salud, seguido de lo social y al final lo económico. Hay mucha inquietud entre la población de que hay personas que viven al día y claro que entendemos ese punto, pero si no hay salud pensemos que nunca más podrán salir a trabajar sino hacen un mínimo esfuerzo por frenar esto que pareciera no tener fin. Esto sin duda nos dejará varias lecciones, tenemos que estar preparados ante contingencias de esta naturaleza, económica y mentalmente y saber que incluso hay algo peor que este virus e inclusive más contagio y es la necedad de las personas. Por favor, quédate en casa.