Contralínea

Por Francisco Javier Villa

Millones de Pesos en Obras Sociales

De verdad la llegada de fuertes cantidades de recursos federales motiva al ayuntamiento a “sacar dinero” de cualquier lado para participar en “bolsas millonarias” que se pueden usar a través del ramo 33 para hacer trabajos que beneficien a miles de personas que viven en pobreza extrema, lo mejor es que por fin colonias como La Iguana de Valle de Banderas tendrán líneas de conducción de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario, colonias que han estado marginadas y que su diputado amigo, Ismael Duñalds Ventura no ha sido capaz de atraer recursos con gestiones ante el gobierno del estado y que dedica su tiempo en asesorar y defender a grupitos de inconformes de lugares como La Misión, que buscaban que les hicieran un campo deportivo en lugar de una escuela primaria quienes al final se quedaron con las ganas de su caprichito para que ellos y sus hijos jugaran en un espacio destinado a la educación, pero que esperábamos, si como regidor en dos ocasiones y a la vez una de sus hijas nunca busco mejorar calles y servicios para la gente de la cabecera municipal, ya que no “hizo compromisos con nadie” debido a que en las tres ocasiones llegó a la regiduría como plurinominal, a la diputación entra por la inercia de la coalición de partidos y a que Jaime Cuevas Tello conquista los votos mayoritarios en las urnas y de esta manera logra ocupar un escaño en el Congreso del Estado, en donde no ha movido un dedo a favor de Valle de Banderas.

Pero mejor sigamos hablando de los millonarios recursos federales que se estarán aplicando a Bahía de Banderas, lugares como Villas Miramar y Bicentenario sufrirán una gran transformación en calles, parques, alumbrado, drenaje sanitario, campos deportivos etc., etc., así como también en la siempre beneficiada Francisco Javier Ovando de Bucerías, en Mezcales, y de pilón una zona de El Porvenir y San Vicente, la cuestión es que esta derrama de recursos federales harán detonar espacios que ya ni siquiera tenían esperanzas.

Hablando de otras cosas tenemos que en Sayulita les sigue “lloviendo sobre mojado” ya que cuando “no es chano es chana”, la cosa es que por no haber detenido a tiempo a personas como Lázaro Cárdenas, Rodrigo Peña y otras, “se salió del control” el manejo del consejo de agua potable y alcantarillado sanitario, conocido como CAPAS, en donde el ejido le dio “mangas anchas” y permitió que particulares de creyeran los dueños del sistema, quienes hicieron de seguro excelentes negocios al amparo del poder y ahora están peleándose por el manejo libre de CAPAS, y ya que hablamos de peleas, aquellos que fueron y bloquearon la carretera federal por más de cuatro horas y que ocasionaron graves daños en lo turístico, pronto serán llamados a cuentas por las autoridades federales, líderes que motivaron a la gente a bloquear la carretera federal tendrán que explicar por qué ocuparon el camino perjudicando a miles de personas con su actuación, y mucho más que no les servirá de mucho ya que de seguro “las darán palo” en las instancias judiciales.

Mientras que por acá en Valle de Banderas “renunciaron” al director del Oromapas pues no pudo estar en el lugar de los hechos debido a que “andaba de vacaciones” y con eso hizo enojar al alcalde que le pidió su salida y con él se fueron varios, pronto nos darán a conocer quién ocupará su lugar en esa importante dependencia municipal.

Hablando de otras cosas tenemos que la unidad deportiva municipal que se ubica en San José del Valle será sede de un equipo profesional de futbol debido a que una franquicia de Ensenada, Baja California en segunda división Premier estará jugando en el torneo que iniciara en Agosto y que según contrato mantendrá su línea de jugadores con el 85 % de jugadores locales, con una línea de extranjeros que sostendrá su columna vertebral, se habla de dos africanos, un portero Argentino y otros más, la cuestión aquí es que la motivación para los jóvenes de la región de poder llegar a un equipo profesional en donde les paguen por hacer lo que les gusta, solo falta ver que el contrato que hagan con la asociación sea analizada por expertos jurídicos para que no salga alguien perjudicado, por lo pronto el campo uno de la unidad deportiva será ocupado por los posibles “Marineros de Bahía”, aunque por ahí anden buscándole otro nombre, por lo pronto el cabildo en pleno ya autorizó la ocupación del campo principal y autorizo que se hagan algunos cambios en el campo de béisbol para la gente que hace ejercicio por la mañana y ocupaban la cancha de tartán que ya estará cerrada para ese tipo de actividades. Esperemos que este equipo venga y haga raíces, como los Potros, los Bucaneros y otros que no hicieron “huesos viejos” en esta zona sur de Nayarit.