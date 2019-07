LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



LA ADMINISTRACIÓN CUEVISTA, ATIENDE, ENTIENDE Y RESUELVE

Un grupo de Soy Tu Voz A.C de Sayulita, Treyci propietaria de «Choco-bananas» llegó muy Altanera acompañada de una jovencita que, ni por enterada estaban, que se celebró El Día del Árbol, pero si arribaron a la Presidencia Municipal, argumentando que había corrupción en la dependencia de Desarrollo Urbano y Ecología, bajo la titularidad del Arquitecto Matías Verdín, con unas carpetas y fotos de hace varios años y sobre todo, de algunas construcciones en zona Federal, cosa que no compete al Ayuntamiento, de todas maneras y con responsabilidad fueron atendidas por el Jefe De Gabinete Juan González Ruiz, quien a su vez, indicó a Matías Verdín, para que dialogaran y ver la problemática de las personas, que para ése momento, llegaron tres tipos con apariencia extranjera, al igual que Treycy, luego otros dos hermanos y la joven, azuzada por Treyci, al señalar que por cortar árboles habían pagado 70 mil pesos a Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, a lo que se les solicitó alguna prueba, como recibo u otra cosa, sin embargo el silencio fue la respuesta, ya estando todos en la oficina de Desarrollo Urbano y Ecología, se dijeron ECOLOGISTAS y que había crecido mucho Sayulita y no querían más construcciones, cosa que la verdad huele más a capricho que razón, pues simple y llanamente NO, son dueños de todo el Pueblo y de ninguna manera se pueden oponer a la mayoría, porque fueron sólo 5 personas y no la ciudadanía, con tan sólo decirse AMBIENTISTAS, les da el derecho de decidir sobre las demás personas que ahí viven y que son Mexicanos, pues la Tolerancia y Respeto mostrado por los Funcionarios del Ayuntamiento, fue precisa y concisa, mientras Trayci, vociferaba, interrumpiendo la plática mientras decía «Cuando Perdiste el Control de éste lugar» porque es un desmadre, todos hacen lo que quieren, al momento que con respeto Matías Verdín, le contestaba que no, todo era responsabilidad del Ayuntamiento sino que, había otras autoridades como del Estado y Federación, que se encargaban y cuando no tenían argumentos, se salían por la tangente y metían otros temas, de Protección Civil, de Oromapas y con cuestiones apenas a DUyE. Se marcharon, quedando en reunirse de nuevo, por mi parte considero que, se ha perdido NO, sólo en Bahía, sino en todo el territorio Nacional, se ha perdido desde que nos invadieron extranjeros, principalmente ELLA y sus tres seguidores, que en su tiempo también CONSTRUYERON e hicieron lo que quisieron en Sayulita, del cual ahora se asustan y exigen documentos, permisos y toda una clase de situaciones, cómo si ellos hubiesen cumplido, ojalá y Desarrollo Urbano y Ecología de Bahía, les requiera la documentación y desenmascarar a éstos VIVIDORES!!………SE QUEJAN EN VALLE DORADO. Que no les dan atención en sus problemas y cuestionan al Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello y a la Regidora Margarita Ramírez, sin embargo, por el mismo » feis» se observan los Trabajadores de Oromapas, tapando fugas de agua, la gente de KAWAICHI de alumbrado público, reparando líneas y lámparas en los postes, desazolvando drenajes, Cursos de Verano y luego, entonces claro que no, se resuelve todo de un jalón, veremos si los habitantes lo reconocen o siguen molestos……….TAL Y COMO LO ANUNCIAMOS. En esta humilde columna, en éste espacio, ARTURO LARIOS, logró estar en el ánimo y el consenso general de los Ejidatarios, de la gran población de San Juan De Abajo, obteniendo una copiosa votación a su favor, llegando a ser el Presidente del Ejido, contra su opositor mismo que no acepta su derrota y como siempre que se da éste tipo de situaciones el perdedor se siente robado, pero ahí está el acta constitutiva y los votos para que el Tribunal Agrario de la certificación del triunfo en las elecciones para Presidente del Comisariado Ejidal de San Juan De Abajo, por lo tanto sólo es ratificar el triunfo de Arturo Larios……….NADIE SE ACORDÓ DEL DÍA DEL COMBATIENTE DE INCENDIOS. De Verdad que poca ma……de todas y todos, NO, recordar a los guarda-bosques, a los que arriesgan su vida, el extenuante calor que provoca asfixia, quemaduras, las temperaturas y enfermedades por atacar y acabar con los incendios, que poca ma…..era como conciudadanos, ah pero cuando necesitamos de ellos, tarde se nos hace que apaguen el fuego en los cerros, parques o reservas naturales, insisto que poca MADRE, no habernos acordado menos FELICITARLOS, de mi parte agarro la parte que me toca y les DESEO MUCHAS FELICIDADES Y muchas gracias por, hacer su trabajo muy poco reconocido, pero de mucha valentía y entrega para preservar los árboles, pastizales y biosfera de nuestro entorno Ecológico, por ende MARIO SAN VICENTE LÓPEZ y todos tus compañeros mi Público Reconocimiento, un Abrazo y Saludos!!