LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



AUTORIDADES MUNICIPALES REACOMODAN EN ARROYO DEL INDIO

Como parte de la prevención de la vida y propiedades, Tránsito y Vialidad, Funcionamiento de Negocios, Derechos humanos, Desarrollo entre otras se dieron cita, en éste lugar latente de riesgo continuo, porque dicho Arroyo es un Cauce y Caudal de agua que proviene de distintos lugares y ahí desahoga los raudales que va directamente al Mar, lo que hace hasta cierto punto peligroso y extremadamente, riesgoso tanto en la integridad física y económica de los que ahí tienen sus negocios, que son parte del Fundo Municipal, como del Gobierno Federal, aunque tengan muchos años, están mal ubicados, de igual manera quienes han construido sus hogares también con conocimiento de causa, decidieron hacer algo indebido, por lo tanto podrían ser retirados de ésa área, por el bien de sus familias y ellos mismos, es tarea de la Administración de Jaime Alonso Cuevas Tello, como responsable, Económico, Político, Social y cultural de Bahía de Banderas, de lo contrario alguna desgracia, sería tomada en contra de su Administración………OPERATIVOS VAN Y VIENEN Y NO ENTIENDEN. Tal caso es tomado por varios Comerciantes en Bucerías, donde se les ha hecho llegar requerimientos, oficios y diálogo, sin lograr concientizar a las personas, tal caso o muestra la gráfica, donde no sólo interrumpe el paso a la ciudadanía, sino que se apoderó de la calle o sea peatonal y vehicular colocando macetas y más macetas impunemente, poniendo en riesgo la integridad de las personas, lo que provocaría un accidente y graves consecuencias, falta civilidad, responsabilidad y conciencia a los propietarios de éstos lugares, luego a quien le echarán la culpa?………REPARACIONES A LA IGLESIA DE VALLE. Desde hace varias semanas se le hacen reparaciones a la casa de La Virgen de Tintoque y para tal efecto, los que andan en las alturas, aunque ya, tienen experiencia y capacidad, deben de tener el equipo adecuado y ahí se muestra que ya traen sus chalecos anti reflejantes y sus arneses, lo que difícilmente ocasionará un incidente, menos un accidente, por lo tanto precaución es igual a una buena solución…….QUE TAL CUIDADO CON EL PERRO. Algo que a alguien se le ocurre, sin medir consecuencias de que al pasar sea mordido algún Ciudadano, es URGENTE que la autoridad competente, se dé una vuelta y logre evitar, que dicho animal sea enjaulado, encerrado o ubicarlo en algún lugar que no cause daño, pues imagine usted a un niño, un adulto mayor o a cualquier persona, por ello es necesario que no se confíe en que con un simple letrero la gente no pase por la calle, pues la calle es una vía peatonal, de ninguna manera para que el animal, ande libre como si fuera su casa, esto se ubica a un costado de la escuela primaria pegado a la Plaza pública de Infonavit San José, a ver qué hace nuestra autoridad y a la vez los dueños del PERRO……..NEFTALI SEGUIRÁ SIENDO OFIMAY? Tal interrogante me hago porque van tres días consecutivos, que abro su puerta en la oficina de la Presidencia, en Oficialía Mayor y nada, por lo que acéfala su silla, pero bueno iremos de nuevo para preguntar por él, pues de igual manera muchas personas que requieren verle para tratarle su asunto, se regresan como llegaron y pues esto deja mal parado a NEFTALI.