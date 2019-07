TORRE EIFFEL

POR. MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA (Canciller Kissinger)

UNA práctica común, una constante, de quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular, es ofrecer empleo a la gente que se les acerca para participar en sus proyectos, a cambio de que les trabajen gratis hasta el día de las elecciones. Una vez ganado el objetivo, pues no les queda más que cumplir con los compromisos adquiridos, colocándolos en las diferentes áreas de los Gobiernos Estatales y/o Municipales. Pongo como ejemplo, una alcaldía de Nayarit, en donde se3 tiene cubiertos todos los puestos, e, incluso, tienen por lo menos personal de más. Que no son necesarios. Pero, ahí están cobrando religiosamente sus quincenas, vacaciones, aguinaldos y un sinfín de prestaciones. Para ser más específicos, si una alcaldía requiere de 400 personas, y ya tiene 560, entonces se les está pagando, sin hacer nada, a 160 empleados. Y si el alcalde ganador coloca a 60 personas que le apoyaron en su campaña. Pues al término de su mandato de 3 años, ya no se les paga únicamente a 160 trabajadores de más, sino a 220. O, séase, ese ayuntamiento, que con 400 empleados funciona bien, paga el salario de 620. Llega otro Presidente Municipal, y le da trabajo a otros 60, por decir algo, que inmediatamente se sindicalizan, incluso por recomendación del mismo alcalde, y ya la cifra se incrementa a 680, lo que equivale que se expiden 280 cheques quincenales, sin ser necesarias estas personas. Pero, todo es por este sistema político mexicano corrupto. Y sumado a todo esto, tenemos que los alcaldes les dan empleo a sus cuñadas, sobrinas, primas, compadres, amantes y hasta a sus mayates. Todos los 32 Estados del país, y los 2 Mil 248 Municipios, tienen, por lo menos un 33 por ciento de personal de más, lo que ocasiona una terrible carga para sus finanzas….. ¡¡Viva la “Robolución” Mexicana, Cabrones ¡!…………Pero, después de todo no todo está perdido en San Petersburgo.

NOMBRES…..NOMBRES

POR lo menos 20 ilustres nayaritas, 16 hombres y 4 féminas, de Un Millón 300 Mil, que vivimos en este hermoso girón de Mí Patria Mexicana, anhelan sentarse en la del TOÑITO. La mayoría de ellos, ocupan cargos ya sea de elección popular, o bien de corte administrativo en los 3 Niveles de Gobierno……Doña Martha Elena, Gloria Elizabeth, Cora Cecilia, Doctor Navarro Quintero, Pavel Jarero, Nayar Mayorquín, Adán Casas, Manuel Cota Jiménez, entre otros. En las próximas elecciones, que serán en julio del 2021, aparte de cambiar al Gobernador, a los 20 alcaldes, ya los 30 diputados locales, regidores, síndicos, etcétera, también se disputarán 3 diputaciones federales…… La lucha por el poder es una guerra….Y en las guerras todos sirven….Unos para matar y otros para que los maten……Sígame por FACEBOOK como Miguel Labastida y en la Página de INTERNET Fan Page, El Clarín de Nayarit.