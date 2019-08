LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO Y BEATRIZ MARTÍNEZ. Titular del IMPLAN, sostuvieron con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), tuvieron a bien SIGNAR, un convenio, donde el más beneficiado será el equipo de colaboradores del Ayuntamiento Bahiabaderense, para aplicarse en el Municipio y sus proyectos, programas y aplicaciones, de la función pública en inversiones y recursos, para el bienestar de los ciudadanos del llamado Mar de Oportunidades» es obtener un diagnóstico de cómo se están moviendo los principales segmentos económicos y hacerlos más eficientes ah pues ahora se firmó un convenio para estudios y diagnósticos del movimiento económico del municipio que vale 1 millón 500 mil pesos donde tres instancias aportan 500 mil pesos cada uno: FLATAM, ITESO y Gobierno de Bahía de Banderas. El beneficio será que ya ejecutado ese proyecto de Economía Circular, se podrán gestionar recursos internacionales para más proyectos de economía circular, está bien pinche interesante esto. JAIME CUEVAS, ocupado, preocupado y aplicado, correspondiendo a la gente que confió en el como Presidente……..MILLON Y MEDIO ENTREGÓ EL EJECUTIVO ESTATAL EN ROSAMORADA. Con una visita a Pimientillo del Gobernador, Antonio Echevarría García, se beneficiaron Cuatrocientas Cincuenta y Cuatro Granjas Camaroneras, con beneficio de empleo Directo de Ocho mil novecientos cuarenta y seis personas en sus diferentes modalidades y categorías, por lo que los camaronicultores, están de plácemes y contentos, porque alguien dijo » Siempre Que Viene, Algo Trae, Nunca Viene Con Las Manos Vacías»………JUAN AGUIRRE CHÁVEZ «DOCUMENTISTA» Muchas personas lo conocen y sus formas de hacer Política, Desgobiernos y Peripecias, de la actualidad bajo la faceta y modus vivendi, tratando Temas tal cercanos a él, como la DEUDA PÚBLICA, que conoce de sobre manera, pues NO, creo que se le olvide, su pésimo paso por el Ayuntamiento de Compostela, lugar que haciendo un poco de recuento, «EL YUNQUE AGUIRRE» se acordará de este mote, pues por un lado cuidaba y poco soltaba, pero por otro lado, fue muy espléndido, con cierta y cual gente, lo que hizo que su trienio de la Administración Pública, del Municipio de Compostela, todavía recuerda sus trivialidades del tiempo que mal gobernó, así que LA DEUDA PÚBLICA, es su erudita mente la que, le da cuenta clara en ser DOCUMENTADA, por cierto DIRÁ cómo dejó el Municipio Sureño en su tiempo o se dará COBA, él mismo?……..Manuel Cota, Adán Casas, Miguel Ángel Navarro Quintero, los MÁS buscados e indicados, para que uno de ellos sea el abanderado por sus respectivos derechos y del Partido que les abanderara NO, se sabe, por la simple y sencilla razón de que, no se sabe si se quedarán en el mío Brincaran.