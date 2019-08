LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO POSPUSO LA AUDIENCIA DE LOS MIÉRCOLES

Varios ciudadanos, que llegaron a la acostumbrada recepción de sus temas y problemas, pendientes de Empleo, Descuentos, Salud y demás, para ser escuchados, atendidos, resueltos y gestionados a otras instancias correspondientes, PERO, lo importante es que, NO avisaron y la gente, llegó y NO encontró al Jefe de Gobierno Municipal, en Bahía de Banderas, por la simple y sencilla razón de que un llamado urgente de la Ciudad de Tepic, se tuvo que cubrir y pues se trasladó a la Capital del Estado……..CLÍNICA MAMÁ LUISA CLÍNICA DE RESTABLECIMIENTO. Sin duda alguna, es una alternativa para los que sufren de Ansiedad, Desequilibrio Emocional y Neurosis, debido al Alcoholismo y Drogadicción,

NO, es un Centro de Rehabilitación, asegura RICARDO BARRAGÁN, Director General, del lugar «Aquí no, se les golpea, se les habla, no se mandan botear, aquí se restablecen, sus comidas y descanso, de recreación real, con costo sí pero bien invertido pues a los 15 días se ven los cambios y en tres meses se recuperan completamente» por lo que «MAMÁ LUISA» es una buena opción para CURARSE……..EXIGENTES Y DEUDORES. Parte de las fallas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tepic, a cargo de Oscar Medina López, la falla se debe a que NO saben cobrar ni atender a la ciudadanía la Galopante Burocracia que lejos de aliviar y mostrar capacidad de atención, muestran su Soberbia con falta de Educación y muestran su poco interés de hacer su trabajo como debe ser, tanto es su negativa acción que, hasta se sienten propietarios del SIAPA, que solos se cierran las puertas, para recibir los pagos de quienes van a pagar, provocando una reacción en cadena de repudio y que la ciudadanía no pague, si otra forma o cultura de COBRAR la millonada ya estuviera en la caja del SIAPA, pero NO, el sistema se reporta en números ROJOS, ayer, hoy y mañana seguramente…….DESCONOCIMIENTO TOTAL. Algo Chusco pasó ayer en Tesorería, la Secretaria que está a la entrada, NO se dio cuenta NO supo, nada de nada, llegó el Secretario del Ayuntamiento, preguntó Está el Señor Tesorero? la despistada empleada contestó de parte de quien, está muy ocupado» a lo que desconcertó al funcionario y se puso rojo como jitomate, alguien de los presentes le aclaró a la Secretaria, es el Secretario del Ayuntamiento, a lo que de inmediato se levantó y le abrió la puerta de acceso a la tesorería, en lugar de una disculpa, la Soberbia se hizo presente y levantó la voz al decir » Qué esa fue la contestación que debía ser» a lo que todos mejor guardaron silencio………FABIÁN MEDINA REGIDOR DE LA SIERRA. Todos lo aclaman y quieren que regrese, que cumpla lo que prometió o SERÁ que como no se le entiende lo que habla, les dijo que si con la cabeza y no con la boca, por lo tanto será difícil, ver los positivos resultados, así que ahora le llaman FABIÁN GALVAN MEDINA, por aquello de la TARTAMUDA, servido mi Regidor.