LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



EXCELENTE INICIO DE SEMANA PARA TODOS Y SALUDOS

Bien y pasando a la información, JAIME CUEVAS TELLO ARRANCARÁ SEMANA DE CLASES Y, para tal efecto será en dos Espacios Educativos de San José Del Valle, donde varios miles de niños y niñas, jóvenes preparatorianos, secundaria y Kínder o guarderías, inician su periodo de enseñanza, PERO, son los de Primaria los que serán acompañados por el Presidente Municipal de Bahía de Banderas y su Señora Esposa, Ana Esperanza Berúmen de Cuevas, así como varios funcionarios de su gabinete, contando con varios Periodistas que cubrirán los eventos y pues por ahí andaremos, lo bueno es que, el Jefe de Gobierno, estará en las primarias, dando ánimos durante su mensaje para que, los Estudiantes, le echen ganas bien y de buenas para seguir preparándose para un futuro mejor y después sirvan a su Municipio, Estado y País………QUÉ LES PASA A LAS MUJERES POLÍTICAS DE BAHÍA. Creen que con saludos, sobadas de lomo y entregar material al costo YA, tienen a sus Distritos y Demarcaciones CONTENTAS, creen que engañan a la gente, se sienten muy Orondas y que cumplen, para seguir con la simpatía de sus conciudadanos, REALMENTE qué ignorancia la de las representantes sociales en el Congreso del Estado, en Jarretaderas y Mezcales, este DÚO DE SOÑADORAS Y PECATAS MINUTAS, claro son nada más y nada menos, que La Dizque Princesa de San Juan de Abajo YUSARA RAMIEZ mejor conocida como la YA TE VI, luego la Regidora LUPE PEÑA, que se la ha llevado embardunándose de diferentes cremas, en la piel pues, el sol le lastima la piel y los ojos, muy delicadita, aseguran sus vecinos, como la señora María, aparte no cuenta con iniciativa propia, carece de razonamiento y solo ve, que hacen sus compañeros para de inmediato COPIAR, las acciones y quererse congratular con sus » estructuras» según su pésima óptica, por sostenerse en el cargo que ostenta………MÁS DE UNA DOCENA DE PERIODISTAS ASESINADOS Y. Los Gobiernos de los Estados o el Federal, permanecen INDIFERENTES, no hay una línea de investigación ni una sola labor de las Policías, todo es parco, bueno ni tan siquiera una vista de los titulares de Derechos Humanos, de algún político que los Periodistas, cubrían, sus Familias en el abandono, con impotencia y dolor, ven y sienten que su Padre, Madre, Hijo, Tío, Primo, Compadre, Compañero y Vecino ERA, Reportero, lo amenazaron, lo levantaron, se lo llevaron y lo asesinaron, lo tiraron y tan, tan, ahí concluyó la muerte del comunicador, lo velan, entierran y YA, la identidad de él o los asesinos NADA se sabe, menos cuando serán llevados ante la Justicia, para que paguen por su crimen, así de fácil, tal parece que mataron a un animal, no, a un ser humano, ah, pero si durante su trabajo y carrera, fue CRÍTICO, por eso lo callaron, porque No, se alineó era un cabron, PERO, si calla es un arrastrado, Barbero está Chayoteado» y al final nadie, reconoce la labor del PERIODISTA, muriendo en la indiferencia, de la Sociedad y del Gobierno, su Familia sufriendo………YO SI QUIERO UN CENTRO HISTÓRICO» El slogan del Gobierno, sin duda muy BUENO, ya es tiempo de que, CIERREN la circulación del Primer Cuadro de la Ciudad, como lo que es una Ciudad Capital, al fin y al cabo, es intransitable a horas pico y con ésas calles tan angostas, las filas de vehículos, será interminable provocando un CAOS, por ende SÍ al Centro Histórico, para que sea cien por 100% Peatonal y no pasen los camiones urbanos, las Combis y Taxis, que tanto dañan las vialidades y provocan tanto accidente, YA, es hora de tomar lo que le corresponde al Ciudadano, incluso al Comerciante le beneficia esta medida, pues la gente local y foránea, podrá comprar con más tiempo y calma.