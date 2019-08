En Jarretaderas Sin Respuesta Queja ante Protección Civil y Padrón de Licencias no Aguantan Ruido Excesivo de Taller Hojalatería y Pintura

Es un ruido insoportable para los vecinos de las calles Amado Nervo y Cuauhtémoc de Jarretaderas, pero, aunque elementos de Protección Civil pasaron a atender el reporte, como ellos no escucharon nada se retiraron y el ruido sigue porque el taller

Por Paty Aguilar

La queja ciudadana de Jarretaderas, Bahía de Banderas, Nayarit, es contra un taller de hojalatería y pintura que recientemente se instaló por la calle Cuauhtémoc sin numero desde donde en horas de trabajo se genera un excesivo ruido producto de las sierras que utilizan para cortar laminas lo que ocasiona molestias auditivas que ya se tornan insoportables porque este infierno, señalan inició hace más de un mes y aunque se han hecho reportes al X Ayuntamiento por escrito, no hay respuesta el taller sigue trabajando y la tensión nerviosa de los vecinos aumenta.

Este taller colinda con una familia donde vive una adulta mayor y es su hija, Rocío Ortega, quien vía oficio reporto a Protección Civil y Padrón y Licencias para que revisaran el lugar, pero solo se presentó personal de Protección Civil quienes luego de su visita, al no escuchar ruido alguno, informo a Rocío Ortega que como no habían escuchado ruido alguno, que nada podían hacer al respecto, respuesta que por supuesto no dejo satisfecha a la vecina.

Ya vas de un mes y es hora que, nadie pude parar este taller que rechina a tal grado que se escucha en toda la manzana según reporta Rodio Ortega por lo que pide al alcalde, Jaime Cuevas, que pida a sus subalternos que realicen su trabajo para detener este ruido que en ratos se vuelve infernal y pone los nervios de punta.