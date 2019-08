Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

El Partido Acción Nacional recién acaba de elegir a un círculo reducido de consejeros nacionales y otro de estatales en mayor número. Para Polo Domínguez, con abierta aspiración al cargo de Gobernador de Nayarit, es un paso ganado en ese rumbo; se logra el objetivo, pero Pepe Chuy Ibarra y su grupo, liderado por Manuel Guzmán Morán, no queda conforme, argumentando que no se contaron los votos de manera abierta como se esperaba, encontrándose un documento roto en la camioneta de Ramón Cambero, donde le dan 78 votos a Pepe Chuy, lo que en automático lo tenía convertido en consejero nacional. El famoso Tortas, perdió la vez pasada los comicios internos que le dieron la Presidencia Estatal a Juan Guerrero y tras la segunda derrota, amenaza con tomar las instalaciones del PAN en el estado para exigir transparencia en los resultados. Acción Nacional es un partido que tenía años sin hacer escándalos pero desde la entronización de Ricardo Anaya, las voces inconformes se dejan sentir llegando al grado de darse importantes renuncias de cuadros distinguidos del partido, como Felipe Calderón y su esposa. Contaminado por la praxis que ellos condenaron en otros partidos, el PAN regresa al concierto de la crítica social, atacando con dureza al gobierno de la Cuarta Transformación, porque no le gusta el cero crecimiento que ha logrado en menos de un año y sobre todo la sustitución de las instituciones generadas por la Revolución Mexicana, por algo que no està definido. Eso les da valor para anunciar su regreso al poder político en las próximas elecciones del 2021, cuando los ciudadanos elegirán gobernadores, diputados federales, diputados locales y formulas de alcaldes en varias entidades del país. Nayarit vuelve por cierto, a elegir Gobernador de seis años, diputados federales y locales de tres, igual que los presidentes municipales. El PAN pretende refrendar la victoria obtenida en 2017, apoyado por la buena calificación que le dio a Toñito el Presidente de la Cuarta Transformación Andrés Manuel López Obrador; los comentarios que hace AMLO de sus amigos ahorita, pesan demasiado es cierto, pero le servirán mucho mejor al candidato que designe MORENA, el partido del controvertido tabasqueño, capaz de mentir para triunfar y aplicárselas a los amigos que lo apoyaron cuando no era más que un Condotiero del siglo 21, pretendiendo alcanzar las estrellas. Eso le pasó al Partido del trabajo, quien sostuvo económicamente al Presidente durante seis años, lo mismo que hicieron los del PRD y el MC; el PT, con fuerte presencia educativa en cinco estados de la República, se muestra sorprendido de que su protegido no movió un dedo para reposicionar a la organización de Beto Anaya, misma que había perdido el registro nacional; vino lo peor después de que López Obrador ganara los comicios presidenciales de 2018; juzgándolos con el mismo rasero que a los propietarios panistas de las Estancias Infantiles, AMLO corta el financiamiento público a los CENDIS. Para entender lo que puede pasar en el 2021, hay que decir que fueron los jerarcas del PRI quienes apoyaron al PT en su desesperada lucha por recuperar su registro. Por ello no es improbable que se dé una alianza entre PT, PRI, PAN, PRD y MC, para derrotar al candidato a Gobernador de Nayarit por MORENA, con la clara intención de que AMLO sufra otra derrota electoral como la pasada, a través de la cual el partido oficial perdió tres millones de votos. Si como aseguran los analistas, López Obrador responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional, otro revés político será insustancial porque los dictados del extranjero se mantendrán inmutables. AMLO perderá desde luego, su categoría de invencible, colocando a SUPERMORENA listo para convertirse en el Partido de la Cuarta Transformación: la misma gata pero revolcada…PALESTRAZO: en Nayarit MORENA tiene los mismos afiliados que aportó Nayar Mayorquin y Pavel Jarero; su dirigencia sostiene la esperanza de que AMLO aun conserve la popularidad que lo hizo Presidente para ganar de calle los comicios del 2021; lo único malo del asunto es que Manuel Peraza Segovia, el súper delegado estatal, no hace nada por la gente que votó por López Obrador; el mal carácter del tecualense choca con todos los que buscan su apoyo.