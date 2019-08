TORRE EIFFEL

POR: MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA (Canciller Kissinger)

Amado Nervo; 149 Años

* Homenaje al Poeta Universal Mónica Miguel, interpretó su Poema Magistral

Al cumplirse el 149 aniversario de nacimiento del multi laureado poeta universal Amado Crisóstomo Nervo Ordaz, las autoridades Estatales y Municipales, le rindieron un justo y merecido homenaje esta mañana de martes 27 de agosto, frente al Palacio Municipal de Tepic, capital del Estado Mexicano de Nayarit.

En esta emotiva ceremonia, la Primerísima Actriz Mexicana, Mónica Miguel, orgullo de esta ciudad, de Tepic, dirigió unas palabras alusivas Bardo Nayarita, y, además, interpretó magistralmente, uno de sus poemas más conocidos en todo el mundo, que entre sus líneas dice “que nunca me dijiste que mayo era eterno y que concluye con estas hermosas palabras que a la letra dice; “Amé…fui amado…el sol acarició mi faz…vida nada me debes… vida, estamos en paz.

En la ceremonia estuvieron presentes funcionarios municipales, encabezados por el alcalde, Maestro Francisco Javier Castellón Fonseca, regidores, etcétera, además de la señora Yolanda Gutiérrez Olmedo, esposa del doctor Leopoldo Domínguez González, Diputado-Presidente de la 32 legislatura del Congreso del Estado Mexicano de Nayarit. También mucha gente del pueblo se acercó al Magno Evento.

HOY el tema es muy diferente a lo que usted lee de este escribano….Existen cosas que no encajan en el lenguaje de los comentaristas deportivos de todos los canales televisivos que existen en ésta, Mi Patria Mexicana. Televisa, TV Azteca, TV UNAM, etcétera. Para referirse al equipo de futbol Choriceros, o Diablos Rojos, que tienen su sede en la ciudad de Toluca, dicen Choriceros, o Diablos Rojos, del Toluca. No de Toluca. Otro equipo que juega en Monterrey y que se llaman Rayados, les dicen Rayados del Monterrey. Lo correcto en ambos casos es Diablos Rojos de Toluca, porque allí juegan, y Rayados de Monterrey. No del Monterrey. Donde sí es correcto, es en la Liga Mexicana del Pacífico, de Béisbol. Allá, los comentaristas se refieren a Los Tomateros, de Culiacán. No del Culiacán….. Naranjeros de Hermosillo…no del Hermosillo. Yaquis de Ciudad Obregón, Cañeros de Los Mochis, Águilas de Mexicali, etcétera. Todo es correcto. Si nos vamos en el mismo Béisbol, pero de las Ligas mayores, también los comentaristas son correctos al decir Yankkes de Nueva York, no del Nueva York….. Medias Rojas de Boston, Reales de Kansas City….Dodgers de Los Ángeles, Padres de San Diego, no del San Diego. Hay comentaristas en Televisa y TV Azteca, que son vacas sagradas en esas empresas, que dicen barbaridades. El mentado Toño Rosique, de TV Azteca, dice El Milan, así, sin acento en la “a”, al referirse al Club de Futbol Inter (Internazzionale) de Milán ….. El Perro Bermúdez, de Televisa, al referirse al defensa del América, Paul Aguilar, lo menciona como Pool. Y el sinaloense se llama Paul…no Pool ….. José Segarra, comentarista de beisbol de Televisa, a la acción de que un jugador sea ponchado, comenta que recibió Sopa de Pichón….. El mismo Segarra, cuando un bateador eleva un fly cómodo, precisa que la pelota elevada, es “una paloma”…. Cuando un jugador, comete un error, o pifia, Segarra precisa que jugó basura. Tan fácil sería decir que hizo, o cometió un error, y ya …… Un comentarista de boxeo de TV Azteca, llamado Rodolfo, no recuerdo su apellido, al referirse al short que utiliza un boxeador, le dice pantaloneta…..Bueno, está mejor que decir pantaleta…Verdad ¿?? ….. Por lo que toca a los nombres de personas, desde hace por lo menos 30 años, ya no dicen Elizabeth, sino Elízabeth…Con acento en la “i”….Ya no dicen Mayté, sino Mayte, aquí sin acento en la “e”….Dicen Lisbet, en vez de Lisbét…. Nuestro idioma, tan hermoso, es deteriorado en gran medida. He visto que Laura, lo escriben Lahura…. Roberto….Robertho…. Y ni hablar de los nombres extranjeros como Ilan, Brayan, Kevin, Jan, John, Paola, o de países como Francia, Italia, Grecia, etcétera…. Muy atrás quedaron los nombres de Raúl, Pedro, Esteban, Francisco, Augusto, Guillermo, Agustín, Enrique, David, Tadeo, Noé, Felipe, Ramón, Ángel, Miguel, José, María, Petra, Paula, Estela, Lucrecia, Lucinda, Lucina, Leticia, Estefanía, entro muchos más.

