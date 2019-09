LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



8 MILLONES 251 MIL PESOS PARA LA COLONIA CASA DE LAS IGUANAS

De esta manera el Gobierno de Bahía de Banderas encabezado, por JAIME ALONSO CUEVAS TELLO, cumple una de sus propuestas dentro del Plan Municipal de Desarrollo, donde benefician a un gran sector de la población, en un vídeo, se observa las condiciones en que se encuentran, las calles y la necesidad latente del Drenaje, el Agua Potable y aguas negras en un sólo destino, el paso de la Gente y Vehicular, sinceramente que poca salubridad, la infección y forma de vida, PRECARIA, sin embargo con esta obra e inversión, la condición de vida, cambiará totalmente, para éstas personas y sus familias, por el bien de todos, ahora sí el Ayuntamiento de Bahía y su Presidente está presente, preocupado y ocupado por sus conciudadanos………QUITARÁN TOPES EN BUCERIAS. Algo sin duda una buena noticia y medida, el retirar esos excesos de revoltura asfáltica, la cual lejos de prevenir un incidente, lo provoca por la simple y sencilla razón de que, no da fluidez a las personas que van por la diminuta banqueta, al contrario los conductores se suben involuntariamente a arroyo peatonal porque al sacarle, a los TOPES, pierden el control, al igual los transeúntes, se bajan de la banqueta porque NO, les da seguridad ni preferencia alguna, sólo riesgo de sus vidas y de los demás ,por ello la idea de quitarlos es excelente, caminarán y circularán con más confianza y libertad, conductores y peatones, evitando accidentes e incidentes………. INTERNATIONAL OF CRIME ANALISTYS. Qué deletrear, bueno uno que le entiende al INGLÉS, pues quiere decir, Analistas Internacionales del Crimen, están preparando a nuestro equipo de Policía Estatal, para que sean MÁS TRUCHAS, en Investigación y tengan otra herramienta más del conocimiento, para disminuir los casos de Delincuencia en nuestro pueblo, AUNQUE también hay policías investigadores que NO, ocuparon de la ciencia extranjera, sin tanta modernidad esclarecían los asaltos, robos, violaciones, marihuanas, extorsionadores, secuestradores, falsificadores en fin y ahora los capacitan, para luego servir a los contrarios o sea de Ley a anti ley, la verdad que no hace falta ciencia, SINO trabajo, pues para conocer al ladrón, ratero, delincuente con ver su facha y forma de vivir, se sacan conclusiones o no? Pregúntenles a los comandantes de la vieja guardia