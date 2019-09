Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

Larga y difícil lucha la de los trabajadores no solo de Nayarit sino del país; acorralados por los tiburones empresariales, comenzaron a perder lo que habían conquistado con sangrientas revoluciones a lo largo y lo ancho del mundo. En Nayarit, Esteban Baca Calderón, General Villista, se fogueó primero en Cananea y Rio Blanco, para luego trasladarse a su natal Nayarit, donde encabezó junto con los hermanos Serdán, la emancipación de la clase obrera, la que obtuvo igual que los campesinos, conquistas importantes que quedaron inscritas en la Constitución de 1917, la que ha sido reformada según sea la clase que acceda al poder por medio del voto. En nuestra entidad, nacieron dirigentes que militando en el Partido Revolucionario Institucional, lograron que los trabajadores conquistaran el poder, sin necesidad de pasar por sangrientas batallas para lograrlo. Julián Gazcón Mercado, Emilio Manuel González Parra, Celso Delgado Ramírez, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Antonio Echevarría Domínguez y Ney González Sánchez, son los Gobernadores que sin dudarlo, le hicieron justicia a los trabajadores, teniendo de su lado a la legendaria lideresa del SUTSEM, Águeda Galicia Jiménez, la que igual que Don Emilio, no baja la guardia a pesar de una edad que parece no hacerle mella. Ya quisieran muchos líderes jóvenes, tener el empeño, el vigor inagotable que posee aquella mecanógrafa que descubierta por Don Félix Torres Haro, recibió de inmediato su respaldo para que fuera la interlocutora ideal de los trabajadores con el gobierno. Años de estudio al lado de su esposo Sebastián Lamas González, forjaron el carácter de Águeda, para poder construir una organización sindical vanguardista, acorde con los tiempos de oro del sindicalismo en México, donde brillaron dirigentes de la talla de Vicente Lombardo Toledano, Fidel Velázquez Sánchez, Napoleón Gómez Sada y desde luego Don Emilio Manuel González Parra, quien le hizo justicia a la clase trabajadora, la que vivió su mejor época accediendo a conquistas laborales de primer mundo. Una reforma laboral contra revolucionaria, levantó en pie de de lucha a cientos de trabajadores sutsemistas, los cuales como en Fuente Ovejuna, todos a la una empujan las acciones legales de su lideresa para que la llamada Ley Burocrática caiga en el momento preciso y la gente que vive de su trabajo, pueda gozar de nuevo las conquistas logradas a sangre y fuego por la Clase Obrera del país. Los aventaron al suelo y con su Partido Levántate para Nayarit, pretenden llevar al Congreso Local, los diputados suficientes para echar abajo la llamada Ley Burocrática, pero hoy, en el presente, no bajan la guardia, con la absoluta convicción de que los trabajadores organizados en el SUTSEM, volverán a gozar de las mejores condiciones para vivir y desarrollar su labor en beneficio del pueblo. Con el nuevo partido, los trabajadores buscarán regidurías, sindicaturas, presidencias municipales, diputaciones locales y federales, y desde luego la gubernatura de Nayarit, apartada ya para la legendaria lideresa Águeda Galicia Jiménez, con la edad ideal y una propuesta que contempla incluir en su administración a la Clase Obrera, a los Campesinos, al Magisterio, a los Estudiantes, a las amas de casa y en general a la gente que vive de su trabajo. Con Águeda Gobernadora, habrá comida para todos, empleos, becas para los hijos de los trabajadores de la ciudad y del campo, las escuelas serán prioridad de su gobierno, la salud también recibirá importante inversión para que no falten ni personal médico ni medicinas, con atención humana, la cual se ha perdido. Al grito de todo el poder para el pueblo, como en los tiempos revolucionarios de Don Emilio González, los trabajadores del SUTSEM saldrán a la calle para recorrer las colonias de Tepic y sus comunidades; de igual forma llevarán este pregón a los otros 19 municipios; gritarán a voz en cuello: llegó la hora de hacerles justicia a los pobres de Nayarit, para las mujeres que sufren violencia, para los jóvenes que no estudian por falta de dinero, para los niños y ancianos que no comen bien; hasta el poeta de Cucharas puede ser alcalde…PALESTRAZO: los demás partidos están preocupados de que los Miserables de Víctor Hugo puedan ganarles el poder que han utilizado para enriquecerse a costillas de un pueblo que en cada elección es engañado por políticos mentirosos.