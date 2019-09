Ricardo Guerra Contó una Historia al Juez y este le Concedió su Libertad Condicional

· Dos reos se condolieron del ex director de seguridad pública de Bahía de Banderas, imputado en el presunto delito de Desaparición Forzada de Persona en agravio de Salvador Macías Valdez, en hechos que se registraron la madrugada del sábado 30 de junio 2018 en la cárcel preventiva de este municipio. Según dijo al juez que uno de estos reos le contó que el custodio Ichiro N N, interno en el penal, le confió que él había facilitado la salida de Salvador Macías de la cárcel y que él (Ricardo Guerra) nada tuvo que ver, que era injusto que estuviera preso

Paty Aguilar/La Opinión

Este lunes de 2 de septiembre 2019 se celebró la audiencia intermedia o de preparación a juicio oral en el Centro Regional de Justicia Penal con sede en Tepic, Nayarit, como parte de la causa penal 57/2018 por la presunta comisión del delito de Desaparición Forzada de Persona en agravio de Salvador Macías Valdez, ocurrido en la cárcel preventiva de Bahía de Banderas la madrugada del sábado 30 de junio 2018, motivo por el cual fueron imputados, entre otros, quien era director de Seguridad Pública cuando ocurrieron los hechos, Ricardo Guerra Sánchez y derivado de dicho señalamiento en la audiencia de imputación como medida cautelar se le declaró 6 meses de prisión para que se llevara a cabo la investigación complementaria, es el caso que en esta audiencia intermedia, se presentaron nuevos datos de investigación que le permitieron a la defensa de Ricardo Guerra, solicitar su libertad condicional, esto en virtud de que cambiaron las circunstancias con los nuevos datos de prueba que ofreció el propio imputado, Ricardo Guerra, de lo cual, dijo se enteró recientemente.

Junto con Ricardo Guerra, también fueron imputados el comandante de turno, Andrés N N y su hijo, que era custodio en aquel entonces, Jonathan Ichiro N N, los cuales también están internos en el penal Venustiano Carranza de Tepic, Nayarit, así como otro joven que auxiliaba a Ichiro el día de los hechos, el día que Salvador Macías Valdez, desapareció de las celdas de dicha cárcel preventiva.

En esta audiencia intermedia donde se supone se formularía la acusación contra el ex director de Seguridad Pública por parte de la Fiscalía General de Nayarit, no se pudo llevar a cabo en virtud de que el imputado, Ricardo Guerra, decidió, por primera vez, declarar ante el juez de control ya que tenía información que dos presos, uno de ellos con 6 años de prisión, le habían confiado y tras la declaración de Ricardo Guerra, su defensa pidió al juez nuevas medidas cautelares, entre ellas que dictara su libertad condicional y la firma obligatoria ante el juzgado correspondiente dado que ante los nuevos datos de prueba las circunstancias habían cambiado por lo que su defendido podía acceder a este beneficio que la ley en la materia le otorga.

Esta fue la historia que Ricardo Guerra contó al juez de control: Que un preso de nombre Moisés Murillo Ángeles “hoy me preguntó que, porque estaba detenido, que había escuchado en la TV que lo relacionaban con la desaparición de Salvador Macías y que él sabía cosas de Salvador Macías…” Y es que según relató Ricardo Guerra, que primero se acercó a él otro interno de nombre Josué Esaú Castro Caldera, y fue este quien le dijo que Moisés Murillo, le había dicho que el custodio Ichiro N N, le había confiado que Salvador Macías Valdez, le había pedido a Ichiro que lo ayudara a salir de la cárcel y que le ofreció dinero y que Ichiro dejó los candados abiertos, y que esa misma noche, según le dijo Ichiro, visitaron a Salvador Macías otras personas a las cuales este les pidió que lo apoyaran. Que ya por la mañana, Ichiro se percató de que Salvador Macías, ya no estaba en la celda, así terminó el relato no sin antes mencionar que Moisés Murillo, estaba enfermo y fue por ello que pudo hablar con él en el área de enfermería.

Ante esta “revelación” la representación social de la Fiscalía pidió un receso de tres horas al juez de control para buscar a los reos mencionados para entrevistarlos al respecto, pero solo encontró a uno, a Josué Esaú Castro Caldera, ya que Moisés Murillo, debido a su enfermedad estaba internado en un hospital de la ciudad motivo por el cual no se pudo obtener su declaración, fue lo que se le informó al juez de control cuando luego de tres horas se reanudó la audiencia.

Ante la falta de información por parte de este reo, la defensa pidió al juez de control una prórroga de la audiencia la cual se programó para el día 9 de octubre 2019 a las 10 horas, pero a la vez que ante esta nueva línea de investigación y por cambiar las circunstancias de los supuestos hechos pidió nuevas medidas cautelares para su defendido por lo que solicitó se le dictara libertad condicional, se le fijara una fianza y firma ante el juzgado correspondiente.

La Fiscalía, como representante de Salvador Macías Valdez, no se opuso, y Salvador Macías, tampoco, por lo que el juez de control resolvió que Ricardo Guerra pagara 75 mil pesos en efectivo o 150 mil pesos mediante otro tipo de pago, así como firmar ante el juzgado tres veces por semana los lunes, miércoles y sábados. Asimismo, se le prohibió acercarse a la víctima y sus familiares so pena de ser arrestado de inmediato.

A continuación, se transcribe la declaración del testigo, Josué Esaú Castro Caldera, obtenida dentro del reclusorio Venustiano Carranza por parte del agente, David Antonio Rivera Arellano, a las 11:40 horas de este mismo lunes 2 de septiembre 2019:

“Que soy presente con la finalidad de decir de lo que tengo conocimiento dentro de la presente investigación, para lo cual me permito manifestar que me encuentro interno en este Centro desde hace aproximadamente 6 años y estaba recluido en una habitación en el área de enfermería en donde tuve contacto con una persona de nombre Moisés Murillo Ángeles quien también esta interno, y de las pláticas que tenemos, hace unos días estábamos hablando del señor Ricardo Guerra, el cual también se encuentra interno por una situación que se dio en Bahía de Banderas, y en la plática salió que Moisés había escuchado de sus compañeros de celda, los cuales son dos policías de Bahía de Banderas, que son papá e hijo, que están igual que el señor Ricardo Guerra y Moisés dijo que había hablado con los dos policías y el más chico le había comentado que el señor Guerra estaba sin deberla, ya que por la persona que estaban detenidos le había ofrecido dinero para que le dejara los candados abiertos para poderse escapar, que esto se lo dijeron un día que se pusieron a tomar en su celda; después que me dijo esto, a los días hablé con el señor Guerra y le dije lo que Moisés me había platicado, y el señor Guerra me dijo que Moisés le había platicado lo mismo; y como el señor Guerra es conocido y se me hizo injusto esa situación, por lo que fui a buscar a estas personas, hablando con el muchacho que supe que se llamaba Ichiro González, el cual estaba en la celda 8-1; y hablando con él nos dijo que estaba detenido porque había dejado salir a una persona de la cárcel y por eso lo habían detenido a él, a su papá, al señor Guerra y a un compañero; por lo que una vez que supe esto, comenté con el señor Guerra que lo que nos había dicho Moisés era cierto y que yo estaba para apoyarlo, porque no era justo que estuviera por lo que otros hicieron”. Hasta aquí la declaración del testigo.

Cabe destacar, que, en la declaración de Ricardo Guerra, señaló que él se enteró sobre lo dicho por los reos, específicamente por Moisés Murillo, así “hoy me preguntó qué, porque estaba detenido, que había escuchado en la TV que lo relacionaban con la desaparición de Salvador Macías y que él sabía cosas de Salvador Macías…”. Hay pues incongruencia en su declaración y la de este testigo por lo que podría tratarse de una argucia legal para cambiar el sentido de la investigación y la formulación de la acusación en su contra que en ningún momento se le señaló de haber sido él quien dejó libre a Salvador Macías Valdez, su reclutamiento preventivo fue por haber consentido, como director de seguridad pública que era, las acciones de todos los policías que participaron en la detención ilegal y posterior privación ilegal de la libertad de Salvador Macías Valdez y que a la postre llevó a que desapareciera de las celdas de la cárcel preventiva.

Será pues hasta el 9 de octubre 2019 cuando se defina la situación legal de Ricardo Guerra. Entonces sabremos que declaró el otro testigo, Moisés Murillo Ángeles y a partir de esto y con los demás datos de prueba existen podrá la Fiscalía formular la acusación y se decidirá si el proceso judicial continua hasta el juicio oral o bien, Ricardo Guerra, se declara responsable en la parte que le toca o se dice inocente, si es esto último, entonces habría juicio oral y si se declara responsable ese día se le dictaría la pena correspondiente que no necesariamente sería la privación de su libertad.