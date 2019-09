Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

El diputado del partido Acción Nacional por el distrito 12 de Nayarit, Rodolfo Pedroza Ramírez, fijó de manera determinante su postura a favor de la lucha que las mujeres sostienen, por erradicar la violencia y los ataques que sufren día con día, mismos que llegan inclusive a causarles la muerte. En este sentido, el legislador expuso, «quiero dejar testimonio en lo particular, de cuáles serán las acciones que yo tomaré para proponer a esta honorable asamblea, en los próximos días. Vamos a presentar una iniciativa en contra del acoso cibernético, vamos a buscar presentar iniciativas para consolidar la información que se debe brindar sobre violencia de género en las Universidades del estado». Pedroza Ramírez manifestó que además, «vamos a tratar de que se puedan crear unidades de género en dependencias gubernamentales y organismos autónomos, en las cuales se implemente el protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual». Precisó el también licenciado en Derecho que «quiero impulsar que se contemple en las leyes la expectativa de género para delitos como violación, pornografía de personas menores de 18 años de edad, turismo sexual, lenocinio, pederastia, intimidación, hostigamiento, amenazas, privación ilegal de la libertad y abuso sexual, entre otros».

Agregó que ante el desbordamiento de violencia contra la mujer, es necesaria ya «una reforma al código civil para exigir la reparación del daño en caso de violencia por razón de género, la colocación de brazaletes de geo localización a los responsables de violencia contra las mujeres y que sean causal de juicio político las omisiones de funcionarios que provoquen actos de violencia contra las mujeres». Propuso que es necesario endurecer las leyes para proteger a las mujeres que son lo más preciado que existe en la vida, por ello subrayó, «propongo además, una reforma al Código Penal para tipificar como extorsión las amenazas de publicar en internet imágenes con contenido íntimo y castración química a violadores. Esas son las propuestas que hago llegar a esta honorable asamblea, y les daré la formalidad determinada, estoy convencido totalmente que a las mujeres no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa». La otra iniciativa importante de quien se ha preocupado por prepararse en las escuelas, obteniendo diversos diplomados y entre otros logros el manejo de dos idiomas, el Español y el Inglés, es la Ley de Cultura y Justicia Cívica para el Estado de Nayarit, la que propone combatir el rezago del desorden social, la impunidad y la creación de condiciones para combatir las conductas delictivas y de violencia. Busca crear en la población una cultura de respeto mutuo, solidaridad, cooperación, empatía, igualdad, generosidad y los demás valores de una sociedad cívica, indicó el Vice coordinador del PAN, Rodolfo Pedroza Ramírez. Esta iniciativa contempla ocho ejes fundamentales que consisten en la creación de la figura del Juez Cívico; la elaboración de un catálogo de infracciones; la descripción de cada una de las faltas cívicas y los deberes ciudadanos, de manera enunciada “que serán los encargados de garantizar una convivencia pacífica”. Además, el vocero del PAN ante el Congreso del Estado, propone en la iniciativa que las infracciones de este tipo sean remitidas al juez cívico por las autoridades de seguridad del Estado y Municipios, quien dará mayor certeza a las sanciones correspondientes. Las sanciones tendrían carácter pecuniario o trabajo comunitario en beneficio de la sociedad, así como multas económicas y la retención de hasta por 36 horas, para que se pague el delito. Pedroza Ramírez destacó en tribuna que la iniciativa fomentará en la población una cultura “de respeto mutuo, solidaridad, cooperación, empatía, igualdad, generosidad y los demás valores de una sociedad cívica”. Esta Ley garantizaría el cumplimiento de las sanciones determinadas por el Juez, homologando la nueva cultura cívica a la de varios estados de la República, como Zacatecas, Michoacán y el Distrito Federal en donde esta ley ya se aplica de manera exitosa. Pues ahí tienen estimados lectores, dos iniciativas del tribuno panista Rodolfo Pedroza, el cual está esperando del gobierno federal respuesta positiva a un punto de acuerdo que ya tiene meses que propuso, que se dé por terminado el horario de verano y se regrese al horario normal, tomando en cuenta que Nayarit no cuenta con las condiciones económicas para adoptarlo, como es el hecho de tener una gran industria y un comercio extraordinario. Cuando José Isabel Campos Ochoa, ex diputado local perredista, tenía la Presidencia del Congreso del Estado, se hizo una consulta entre la ciudadanía para saber si estaban de acuerdo con el horario de verano; la gente se pronunció en contra y por su cancelación, pero en el Centro de la República, decidieron sostenerlo. Hay que seguirle la huella al diputado Pedroza, ya que pudiera ser que le encontremos madera para Presidente Municipal de Tepic o para Diputado Federal; su partido el PAN ocupa militantes preparados y que cuenten con capacidad de proponer y debatir una agenda legislativa democrática e incluyente. Creo que Pedroza, político muy joven, puede representar a su organización en podios fundamentales que impulsen cambios profundos en esta sociedad que reclama empleos, seguridad y mejores salarios…PALESTRAZO: en Nayarit, los panistas buscarán refrendar la victoria en el 2021; traen tres cartas muy fuertes para lograrlo: Polo Domínguez, Jaime Cuevas y Gloria Núñez; los tres muy buenos prospectos, lo cual quiere decir que la caballa albiazul está más gorda que nunca.