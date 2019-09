1er Informe de Actividades Legislativas, de la Senadora y Maestra

“Que el pueblo y el gobierno respeten siempre los derechos de todos”: Cora Cecilia Pinedo

No es fácil comprender la trascendencia, del proceso histórico que estamos viviendo, en mi opinión lo que hoy está pasando, sólo es comparable con la restauración de la República ocurrida en el año de 1867

Javier Villa/La Opinión



Ante cientos de personas en uno de los salones de un hotel de Nuevo Vallarta, la Maestra y Senadora de la Republica, Cora Cecilia Pinedo Alonso realizó en Bahía de Banderas su primer informe de actividades legislativas, en donde dio a conocer todo su trabajo legislativo en la cámara alta del Congreso de la Unión, mostrando su pujante actividad en el pleno, este es parte de su mensaje que dio a conocer a todos los asistentes la tarde del pasado lunes 9 de este mes de septiembre, mes patrio y de mucho sentimiento a los valores de nuestro México lindo y querido: “Con este acto, cumplo con la responsabilidad de rendir cuentas, ante quienes hace más de un año, me brindaron su confianza, y me otorgaron el mandato para que representara al estado de Nayarit, en el Senado de la República.

Con ustedes hice un compromiso, cuando les pedí su voto y su apoyo para el proyecto que encabezaba nuestro ahora Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Es en este sentido que decidí ir lo más cerca posible de los ciudadanos y, después de rendir un informe en 17 municipios, hoy, corresponde el número 18, aquí en el Municipio de Bahía de Banderas, ciudad que se distingue por su pujanza económica.

Hoy, a un año de haber asumido el cargo como Senadora de la República, asisto a poner a su consideración el trabajo realizado.

El primero de julio de 2018, los mexicanos y las mexicanas decidimos transformar a México, y lo hicimos a través de una elección democrática, con una amplia participación, de manera pacífica y con una visión clara sobre las cosas que tendríamos que cambiar.

Respondimos así, a la convocatoria para hacer realidad la cuarta transformación de nuestro México.

No es fácil comprender la trascendencia, del proceso histórico que estamos viviendo, en mi opinión lo que hoy está pasando, sólo es comparable con la restauración de la República ocurrida en el año de 1867, cuando aquella brillante generación de mexicanos, sentaron las bases del México moderno.

Para comprender en toda su dimensión las acciones que se están realizando, para entender las decisiones que se están tomando, tenemos que recordar las palabras del Presidente Juárez, en su discurso con motivo del Triunfo de la República:

“El gobierno nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la ciudad de México, de la que salió hace cuatro años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes, tanto más sagrados, cuanto mayor era el conflicto de la Nación”. “No ha querido, ni ha debido antes el Gobierno, y menos debiera en la hora del triunfo completo de la República, dejarse inspirar por ningún sentimiento de pasión contra los que han combatido”.

La acompañaron autoridades Locales, como Jaime Alonso Cuevas Tello Presidente Municipal de Bahía, La Señora Ana Esperanza Berúmen de Cuevas, Presidenta del DIF Bahía, Empresarios, Autoridades Federales, Diputado Local, Periodistas, el Invitado Especial el Pueblo, los Colonos, la asistencia de sus amigos y ex compañeros de los cargos que ha tenido Cora.

Como Presidenta Municipal de Tepic, Diputada Federal, Titular del Inmunay, Secretaria General de Gobierno del Estado, Diputada local, hoy Senadora y también llegando el tiempo buscar la Gubernatura.

La Senadora de la república continuo diciendo en su mensaje: “Mexicanos, Encaminémonos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República”. “Que el pueblo y el gobierno respeten siempre los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. “En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte…”, mi deber es convocar desde luego al pueblo para que, sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con absoluta libertad a quien quiere confiar sus destinos”.

Y México ha elegido… y en este primer año, en el Senado de la República, en ejercicio de su autonomía y a través de la libre deliberación, plural y democrática ha sido el espacio en el cual se han hecho realidad reformas fundamentales a nuestra Constitución, para hacer realidad la Cuarta Transformación de México y con estas son con las que quiero iniciar este informe.

Ignacio Manuel Altamirano decía pesaroso: “Triunfamos y fundamos repúblicas, pero la carencia de instrucción se haría sentir enseguida […] las constituciones no podían arraigarse, la federación no era entendida […] y el pueblo se dejaba arrebatar fácilmente derechos que no comprendía”, esto continúa siendo una realidad, la educación constituye un derecho humano que nos abre la posibilidad de hacer efectivos otros derechos; es la fuente de innovación y desarrollo científico; es el medio más efectivo para la movilidad social y constituye un instrumento para la construcción de una sociedad más justa, tolerante, incluyente y democrática.

Por ello, una de las reformas constitucionales que ocupó nuestra atención en este primer año, es la reforma en materia educativa, y fue precisamente en las primeras semanas de iniciados los trabajos legislativos, que presenté una iniciativa para reformar el artículo tercero y 73 de la Constitución y acabar con las evaluaciones punitivas derogando la Ley General del Servicio Profesional Docente…

La Reforma en materia educativa es ya una realidad; se terminaron las evaluaciones punitivas, fue creado el Sistema de mejoramiento para la Carrera de las Maestras y Maestros, que entrará en funcionamiento cuando se aprueben las leyes reglamentarias, se creó un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; ahora, es obligatoria la educación inicial, y lo más importante, es que se han implementado medidas de justicia social para que nadie se quede sin educación por falta de dinero, …

En el Senado tenemos el firme compromiso de crear oportunidades para todas y todos en la educación media y superior”.

Cora Cecilia Pinedo Alonso se manifestó contenta por lo que se ha estado haciendo en materia de seguridad nacional, y esto comento: “La Seguridad pública y la recuperación de paz en nuestro México, es sin duda un asunto que a todos nos ocupa…

Garantizarla a través de un efectivo combate a la delincuencia y acabar con la ola de violencia que lastima a nuestra sociedad, ha sido una exigencia permanente. Todos aspiramos a recuperar nuestros espacios públicos, a recuperar la tranquilidad y la confianza en nuestras instituciones, policías y autoridades.

Amigas y amigos, la violencia contra las mujeres, el acoso y el feminicidio, constituyen hoy, uno de los problemas que más afectan a la sociedad, porque nos afectan a todos, en la persona de nuestras madres, hermanas, esposas, amigas y nosotras mismas, el feminicidio nos causa un profundo dolor, la impunidad, nos provoca indignación y rabia, por ello, en el Senado nos hemos esforzado para promover que las autoridades actúen, que tengamos mejores leyes y que construyamos lo necesario para hacer realidad un cambio y así, erradicar la violencia de género… no es una tarea fácil, pero es posible y me comprometo a redoblar esfuerzos en esa tarea.

Y es, por medio del lenguaje y la forma en la cual nos expresamos sobre las mujeres por donde debemos empezar. Por esta razón, con mi Grupo Parlamentario del PT presenté una iniciativa que reforma la Ley General de Educación, en materia de perspectiva de género y lenguaje incluyente.

Yo creo en el Federalismo y en la necesidad de fortalecer las facultades de los municipios, considero que, para tener una nación fuerte, sus partes deben ser fuertes, estoy convencida que ampliar las facultades de los municipios, les brindará la oportunidad de ser más autónomos y contar con mejores herramientas para atender las necesidades de sus habitantes”.