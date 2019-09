LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



JAIME CUEVAS TELLO REQUIERE CAMBIOS EN SU ADMINISTRACIÓN

Muchas voces fueron las que se alzaron, durante la Conferencia De Prensa, en el terreno de la Construcción de Cartón o Presidencia de Cartón, la cual está en casi su totalidad DESTRUIDA Y DERRUIDA, por la pésima forma en que se construyó, con material de dudosa calidad y sobre todo el costo exorbitante que tuvo y que tiene actualmente, de 180 SÍ De Ciento Ochenta Millones de Pesos, que servirían para tantas otras Obras que se necesitan…………LAS Administraciones pasadas hicieron mal uso del suelo, de la inversión y sobre todo de la construcción, a base de plafón, muro falso con rejillas y estructura muy vana, AÚN así el trienio anterior dejó pasar el tiempo y NO, pagó la renta por ser inoperante, según reflejó un estudio, por ello las demandas, denuncias, dimes y diretes, políticos hasta el cuello metidos y los golpes mediáticos, los apoyos de palabra, de aliento y la LUCHA, que enfrentará el mismo DOCTOR JAIME ALONSO CUEVAS TELLO………..Pues como todo un buen Edil, un buen Presidente racional y presto a la negociación del pago justo e igual forma demandar a quién o quienes resulten responsables de ésta enorme DEUDA, que fue acrecentando el Empresario o Representante Legal COBRA, como si el edificio estuviera funcionando, como si sirviera, el o la Empresa que construyó LE VALIÓ, hacer esta Obra de Papel, en terreno que NO es del que la contrató, del que Construyó ni del Ayuntamiento, es y sigue siendo EJIDAL, es de los Ejidatarios de VALLE DE BANDERAS………… Porqué el Constructor NO, averiguó en la parte que edificó, porque el Ejido permitió y el Gobierno Municipal la recibió? Ahora con trámites legaloides la Administración que encabeza Jaime Alonso Cuevas Tello, está emproblemada, incluso hay un trámite de inhabilitación para la Síndico, Tesorero, Secretario y para el mismo Jefe del Ejecutivo de Bahía de Banderas, AHORA todo se está estudiando y analizando, se pondrán Denuncias, se arrimará a quien se tenga que hacer, habrá de caer quien tenga, las cabezas que tengan que rodar, ni modo si, se hubiera tomado las medidas necesarias no, estuviese este problemón………Hacer que paguen porque a la vista de todos es una IRRESPONSAILIDAD, que está en su apogeo, se llegó hasta donde NO, debió la exhibida, la Deuda, la Defensa, el Asunto Delicado, la Forma o Situación YA, está al máximo, por Esto y Más, el Presidente Jaime Cuevas Tello debe hacer Cambios o Enroques de quien sea necesario……….. Incluso YA, se están registrando Peleas, Enfrentamientos, de sus Colaboradores más cercanos, como si se estuviera pagando el espacio o piso de la plaza, unos porque están en cargos de recomendación propia, otros porque son de todas sus confianzas, más porque son Compadres, de sus allegados, los Segundos Frentes de a bordo, porque conocen y anduvieron, Tíos, Sobrinos, toda una gama, que sólo para 3res cosas le han servido al Doctor Cuevas, al igual que a su Administración, para Nada, para Nada y para NADA, por ello lo más saludable es sacudirse a los que en lugar de mostrar capacidad, humildad y Espíritu de Servicio, se han mareado y tratan de imponerse entre ellos mismos, cuando todos y cada uno se debe al jefe inmediato y máximo del Ayuntamiento, que es el Presidente, de ahí creo que sale la VOZ del Cambio Interno de YA, por el Bienestar de la Población, del Gobierno Cuevista y de la oxigenación interna.