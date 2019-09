TORRE EIFFEL

POR: MIGUEL ÁNGEL LABASTIDA (Canciller Kissinger)

LA Cuarta Transformación no llega del todo a Estados y Municipios. A nivel Federal, los funcionarios, diputados federales y senadores, tienen un salario y muy pocas prestaciones o privilegios. No como antes. Cualquier pelafustán, de entrada, ganaba entre los 150 y los 300 mil pesos mensuales, más gastos de representación, gastos médicos del primer mundo para todo tipo de enfermedad, boletos de avión 2 veces a la semana, acceso a comer a restaurantes de lujo, y un sinfín de privilegios. Ya, a nivel federal, incluyendo a diputados y senadores, el que tenga algún malestar, ya sea del corazón, de la boca o de la cabeza, tiene que pagar la atención que reciba. De hecho, ya es así. Pero, en Estados y Municipios no sucede lo mismo. Un simple regidor, o síndico, si requiere los servicios de un dentista, cardiólogo, o cualquier médico especialista, los ayuntamientos pagan todo lo que les cobran. Los funcionarios municipales y estatales igual. Lo mismo que los diputados locales. Incluso, se dan el lujo hasta de enviar a clínica de especialidades a sus hijos, esposas, suegras, amantes y hasta a sus mayates. La Cuarta Transformación (4T) en Estados y Municipios, es u8na quimera, una falacia, una utopía. En Estados y Municipios, se pitorrean del Presidente López Obrador. Regidores y Síndicos, si se casas, el ayuntamiento les paga la fiesta….si una de sus hijas cumple 15 años, igual….si van al dentista lo mismo. Incluso, si síndicos y regidores quieren ampliar, remodelar o construir su casa, todos los materiales de construcción se lo sacan al alcalde…Incluso hasta albañiles, plomeros y electricistas. Mi experiencia de 51 años ejerciendo diariamente el periodismo, me dan la suficiente información de lo que les describo. El despilfarro, y derroche a lo largo de la historia de la República, ha sido indiscriminado y criminal por parte de la fauna política que no se cansa de ROBAR. Por si fuera poco, un alcalde, al término de su gestión, sale, por lo menos, 7 veces más rico de como entró…… ¿Qué cómo le hacen ¿?? Elemental, Mi Querido Watson….Pobre México Nuestro; tan lejos de Dios y tan cerca de t6antos bandidos….Más los que se acumulen esta semana…… Y como dijo Fray Tomás de Torquemada; el que no se aponga aguzado se lo va a cargar la chingada….. ¡¡Dios Salve a la Reina!!

NOMBRES….NOMBRES

POR el rumbo de Bahía de Banderas, se apuesta 5 contra 1, que el actual Regidor, Pepe Castañeda, será, por lo menos, candidato a una diputación Local. Incluso, se comenta, que hasta candidato presidencial pudiera ser. El Pepe, como se le conoce popularmente, está en el ánimo de miles de ciudadanos en aquella municipalidad…… Y allá mismo, Bahía de Banderas, pero en el PRI, quizá, el Zar del Transporte, Raúl de los Santos Palomera, está en la misma situación, y posibilidades, que el Pepe Castañeda