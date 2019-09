LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



DOS AÑOS DE JAIME CUEVAS, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE BAHÍA.

Seguramente los escépticos, DIRÁN y eso qué? Sin embargo es un tiempo razonable y de hacer una PAUSA, para voltear hacia todos lados, escuchar, lo que la ciudadanía dice, atender lo que se sabe que es un pendiente y que NO se ha cumplido, observar a sus colaboradores y compañeros de viaje Administrativo, Económico, Político, Social y Cultural, porque como Primer Edil, sabe que tiene una gran confianza de parte de quienes votaron por él, para ser quien lleve los destinos, aciertos y porque no decirlo también errores que se pueden enmendar, aseguran qué todo queriendo se puede, sólo la huesuda, de esa nadie se escapa, PERO, a palabras y hechos de la Administración CUEVISTA, se han visto mejores resultados y diferentes beneficios para la población, sin escatimar esfuerzo, madrugadas, desvelos y sobre todo la CONFIANZA de la gente para pagar los servicios públicos y en esto hay que tener mucho cuidado, para mantener ese afecto y decisión de los conciudadanos, ya se llegó ahora mantenerse en ese equilibrio y seguir contando con los adeptos necesarios para lo que se viene YO en mi caso es la percepción que tengo NO sé si él su equipo y Pueblo en General, así lo vea, lo palpe y esté a gusto, por ello escribí que el Ejecutivo Municipal de Bahía de Banderas, en la persona del Doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, debe ver, observar, sentir y seguir sin olvidar que hay miles de gente que le sigue, le señala le aplaude y le dirá que todo está bien, así que DOS AÑOS SE DICE FÁCIL, Mis Congratulaciones y a seguirle dando, que se viene lo más importante y difícil………DOBLE SESIÓN DE DIPUTADOS. Las y los Legisladores, de diferentes Partidos Políticos, como son PAN, PRI, PRD, Morena, entre otros, sus Diputados estarán en plena discusión, analizando y en su caso aprobando los distintos puntos para mejorar la Ley en nuestra Entidad Federativa, el Doctor Leopoldo Domínguez González, como Diputado Presidente, habrá de efectuar la sesión, para que haya orden bajo un clima de respeto y excelente relación entorno a los que, al calor de su punto de vista muy particular se agarran como algo personal y se hace un desbarajuste terminando la sesión con diferencias, COSA pésima y de un grotesco gusto, pues simple y llanamente, quien tiene que ver esos desfiguros, el Pueblo, que en ocasiones se ríe, pero que también se molesta, por estas actitudes de los que nos representan en Congreso…….DISTINTOS VEHÍCULOS RECUPERADOS. Camionetas, Coches, Motocicletas, fueron encontrados, (muy suertudos los agentes del orden) en brechas, colonias, fraccionamientos y poblaciones, se hallan los vehículos que fueron robados en días anteriores, mismos que fueron denunciados ante la autoridad correspondiente, con tan buen resultado que los propietarios son comunicados de que su coche, camioneta, moto o suv está en el corralón de la Autoridad y con pasar los trámites ante el Ministerio Público, puede recuperar el vehículo, (Aunque hay muchas quejas, pues aseguran que, los encargados de entregar la liberación le hacen mucho al investigador, porque preguntan, de dónde lo compraste, en que trabajas, de dónde sacaste el dinero, te lo prestó quien como se llama a que se dedica, éstas y otras preguntas al dueño, molestan y hacen pasar mal rato a los que van a RECUPERAR los vehículos de su propiedad, bueno así se las gastan los Ratas y los que deben entregar………

CONTINUARAN LAS LLUVIAS. Pronostican que seguirán los torrenciales aguaceros, que provocan varios desperfectos, en avenidas, calles, poblados y ciudades, no sólo en la infraestructura, también en hogares, vehículos y a todas las personas, por lo tanto traiga consigo una paraguas, impermeable o algo con que cubrirse de la lluvia, también evitar comer en la calle alimentos, donde se paran las moscas, agua insalubre y preparación sin las medidas higiénicas, que provocan diarrea, malestares de cabeza y cuerpo, al IGUAL hace falta la FUMIGACIÓN, pues los zancudos y ratas por doquier, así que prevengamos y no nos la… mentemos