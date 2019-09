LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García.



NO TODO ES ALARMA NI NOTA ROJA

En efecto los Huracanes Lorena y Mario afortunadamente no tocaron a Bahía de Banderas, contrario a lo que se especulaba y se esperaba, el fenómeno natural, ni tan siquiera llegó con ráfagas de viento, mucho menos relámpagos u otra cosa, es MÁS, son más fuertes las llamadas Lluvias del temporal que, las de LORENA, hay que destacar que las Autoridades de Protección Civil Estatal y Municipal, Ejército, Marina y Bomberos, SÍ cubrieron todo el litoral y territorio de VALLARTA Y BAHÍA, se coordinaron y hubo una completa información para la población, extremar las precauciones NO, estuvo de más SÍ, hay que FELICITAR a todos y cada uno de los que ahí estuvieron, monitoreando, revisando, analizando y sobre todo, al pendiente de lo que se pudiese haber venido, insisto NO, pegó, no llegó y sólo dejó una lluvia, que a lo mejor para este viernes ya NO, será el Huracán sino lo que ya estaba y Gracias a Dios, La Virgen de Guadalupe y los Santos, que todo quedó en Prevención de ninguna manera Lamentación, NO hubo tragedia, ni daños humanos, NO hubo, Nota Roja, como muchos lo esperaban y se quedaron con las ganas, Sin embargo los vecinos de otros Pobladores del Estado de Jalisco si, tuvieron pérdidas en sus cultivos y propiedades desafortunadamente, porque NI VALLARTA, se vio afectado ………DE CUATRO A DIEZ Y SEIS MIL POR MES. Podrían ganar mediante el salario o sueldo, quienes se integren como trabajadores de las CUARENTA EMPRESAS, que cuentan con 1,000 sí, así como lo está leyendo Mil vacantes, que van desde un humilde obrero ( Pues de acuerdo a sus conocimientos, es en el cargo que se puede desempeñar) hasta un Gerente General, esto gracias a la tenacidad, capacidad y forma de imprimirle, para impulsar el Empleo de nuestra Entidad Federativa, con la mano y decisión firme del Gobernador ANTONIO ECHEVARRIA GARCÍA, quien se enfrenta y tolera, las embestidas económicas, se dobla pero no se quiebra y continúa otorgando beneficios al Estado, claro tal y como debe ser sin escatimar horario ni día………..COMO LES GUSTA LLEVAR AGUA A SU MOLINO. Ya está resuelto el asunto o caso o situación, que tanta Bilis derramaron tanto en Tepic, pues de la nota la mañana, las Chicas Llama- la atención, una por querer ser GOBERNADORA y la otra para Presidente Municipal de la Ciudad Capital Tepic, haciendo a un lado sus obligaciones de representar a su Estado, ante cualquier dependencia Federal y solucionar el conflicto, parece ser que una reunión con el de comercialización de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE) y hacer convenios para los pagos y NO corten el suministro a los pozos de agua, ZAZ ya estuvo, se rasgan las vestiduras y se sienten Omnipotentes, las necesarias, las salvadoras, las guías, las gurús, las chaman del Siglo 21, realmente que DESFACHATEZ y BAQUETONAS GLORIA NUÑEZ Y GERALDINE PONCE, de inmediato hicieron escándalo y se subieron a las Redes Sociales, como si ésa acción hubiese sido un gran costo a sus jugosos sueldos de varios cientos de miles de pesos, que les pagan para precisamente realizar ese tipo de GESTIÓN, algo que es su TRABAJO, no hacemos nada extraordinario ni fuera de lo común, no les cuesta ninguna afrenta ni esfuerzo, levantar el teléfono y hacer una llamada para que las atiendan, pues una es Senadora y la otra Diputada Federal por NAYARIT y muy ufanas se pararon el cuello YA, está solucionado el problema, FANTOCHES, no está resuelto sus siliconas e ignorante actuar a ver PAGARON LA DEUDA, que fácilmente si quisieran con sus SUELDOS SI LA PAGARÍAN fácilmente NO, como anden creyendo eso, solo negociaron el adeudo porque la DROGA la tienen los Tepiqueños, solo doraron la píldora Ah pero de inmediato sus Asesores hicieron tremendo escándalo para subir al Facebook el esfuerzo y el logro de este Par de Soberbias Féminas que para eso fueron elegidas para trabajar no solo andar de Fashion, ah que nuestras representantes en el Senado como en la Cámara de Diputados Federales, puro Circo, Maroma y Teatro de GLORIA NUÑEZ Y GERALDINE PONCE.