Baches y Transporte Público Ponen en Riesgo a Transeúntes en Puente Peatonal de Mezcales

Cambiaron parada de camiones del transporte público, pero no lo respetan y los baches bajo el puente y esa lateral de la carretera 200 frente al IMSS de Mezcales complican el tránsito de personas

Por Paty Aguilar

Bajo el puente peatonal de Mezcales rumbo a Nuevo Vallarta en horas pico se genera un problema grave para personas que transitan por esa zona y también se hace un embudo vehicular porque hay la parada del transporte público por lo que prácticamente solo queda un carril para avanzar, pero además hay un bache que complica más la situación y quienes están más en riesgo son los peatones que para bajar por la calle que lleva al IMSS por falta de banqueta caminan sobre el asfalto, y este viernes un camión de transporte casi atropella una niña, un hombre la alcanzó a jalar, ella iba de la mano de su madre.

El reporte ciudadano indica que esta parada, precisamente por este problema de caos vial y riesgo para las personas fue movida hacia la vialidad que lleva al IMSS, pero los choferes no lo respetan, es decir, este tipo de unidades deben bajar por esta calle que lleva al IMSS y más adelante como a 150 metros subir de nuevo a la lateral de la carretera 200 donde también hay una serie de baches donde los vehículos bailotean para evadirlos.

Piden al Servicios Públicos Municipales de Bahía de Banderas, así como a tránsito municipal y estatal se apliquen a resolver esta situación que diariamente pone en riesgo la vida de los cientos de peatones que pasan por aquí. No hay señalamientos, no hay boyas, no hay banqueta, lo que ven, dice el reporte, es apatía para resolver el problema de manera inteligente por parte de la autoridad competente.