Entregan a Estudiantes de la UAN un “camino más digno”

No la chinguen… entiendo que el Gobernador sea el Gobernador, pero deben de tener respeto por el tiempo de los demás….

Luis Segura/La Opinión

La cita fue a las 2:10 pm. A las 3:10 pm el Gobernador ni siquiera da visos de llegar

Y todo para inaugurar una carretera de acceso a la UAN que no sirve, que si no fuera por los costales emergentes que le colocaron a un lado, ya no estuviera gran parte del asfalto recién colocado.

El contratista lo supo y solo dijo «me tengo que ajustar a lo presupuestado»…

Un acceso sin ciclovía, sin andadores peatonales, sin calidad.

Una obra que simple y sencillamente no cumple con dar un acceso digno a la comunidad universitaria.

Si lo tengo que decir… Universitarios agradecen la obra gestionada por el Diputado Maylo Ismael Duñalds.

Que quizá no cumple en este momento con la calidad que debe de cumplir, es verdad. Pero también es verdad que «pior» es nada.

Los universitarios están contentos con su ingreso inaugurado, están contentos porque se les volteó a ver y reconocen la gestión, el tesón y la perseverancia del Diputado Maylo Ismael Duñalds para que la obra fuera realizada.

Tenemos la seguridad de que las obras complementarias que se ha comprometido a realizar el H Ayuntamiento, vendrán a dar el toque de calidad que aún no tiene, que el alumbrado y los andadores deberán de ser un compromiso que no puede esperar y que se les hará justicia en su ingreso a la universidad.