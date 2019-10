Por Gilberto Cervantes Rivera, poeta de Cucharas

El hermano de la luz del mundo Adán Casas Rivas se metió ya en el gran encordado de la lucha por conquistar primero la candidatura y luego el cargo de Gobernador de Nayarit cuando el 2021 sea también la fecha para cambiar las 20 presidencias municipales, los 30 diputados locales y los tres legisladores federales. Son muchos los invitados pero será uno solo el escogido; Adán Casas se siente con los merecimientos necesarios para abanderar la causa del partido, aunque cada día que pasa el tricolor va cerrando las posibilidades para otros, pues todo mundo sabe que la dirigencia estatal ya decidió darle una segunda oportunidad al joven Manuel Humberto Cota Jiménez, quien obtuvo solo como PRI, los votos suficientes para ser Gobernador, lo que motivó a Juan Ibarra Guillén para acuñar una frase: el PRI no perdió, ganó la alianza; sabias palabras las de un militante viejo que sigue dentro del llamado partido de las mayorías, quizás porque no le han dado mucho como le dieron a Jazmín Bugarìn en menos de seis años; diputada local, diputada federal y la niña quería seguir mamando de la ubre, por ello fue con Alito a pedirle otro hueso; Alito cortésmente le recomendó acudir a las oficinas del Comité Directivo Estatal cuyo Presidente se llama Enrique Díaz; Jazmín esperaba el apoyo de Alito y al no encontrarlo, en un arranque de impotencia, publica en las redes que decidió salirse del PRI por no haber nada para ella, que tuvo hasta demasiado con Roberto Sandoval Castañeda, lo que ahora le impide colocarse entre los aspirantes a Gobernador por el partido de los tres colores. Adán Casas, por su parte, anda volando muy alto y si no mide lo peligroso que es lanzarse sin paracaídas desde 10 mil metros de altura, puede terminar como José Félix Torres Haro y Jazmín Bugarìn, fuera del PRI, señalado por malagradecido; no por nada estoy mencionando las cosas, en virtud de que ahorita hay quienes aseguran que Casas Rivas aceptaría ser candidato a Gobernador hasta por el PAN, cosa que nos mueve a la risa pues en el albiazul hay tres aspirantes muy pesados mucho antes que mi padrino: Polo Domínguez, Gloria Núñez y Jaime Cuevas. Si Adán tiene dinero para comprar la candidatura del PAN, lo veremos buscando la gubernatura por ese partido, pero si nada mas està presionando al PRI como lo hizo en su momento Roberto Sandoval, ni así se la dan porque en el PRI, Manuel Cota ya la tiene amarrada y por el PAN dan como un hecho que Polo será el bueno. El problema es que mi padrino si bien tiene lo suyo para pretender algo mejor, aun le falta recorrer la legua como tuvieron que hacerlo Polo Domínguez, Miguel Ángel Navarro Quintero, Manuel Cota, Raúl Mejía y el propio Layin; Adán, mucho muy conocido en Santa María del Oro y algunos municipios del sur, cree que regalando dinero los martes y los jueves en el Congreso, le va a dar la candidatura que anda buscando en el PRI; es un error que lo puede arrojar a los brazos del Movimiento Ciudadano de su compañero de armas Raúl Mejía González pero falta saber cuáles son los planes del dirigente nacional de la Liga de Economistas Revolucionarios, sobre todo ahora que cuenta con el apoyo del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro. Visto así el panorama, los nidos que quiere empollar Adán Casas, ya están ocupados y únicamente le queda jugar por el PRI en una consulta dirigida que no podrá ganarle al experimentado y colmilludo Manuel Humberto Cota Jiménez, quien espera una contienda donde todos los partidos vayan solos para no meterle dinero bueno al malo, ante la presunción de que MORENA gana el 2021 con la mano en la cintura. Desde luego que MORENA no es un partido invencible, lo pudimos comprobar en las pasadas elecciones, donde la organización que hizo Presidente al licenciado Andrés Manuel López Obrador perdió tres millones de votos y con el panorama existente a escala nacional, el próximo año MORENA recibirá más votos de castigo por permitir que la economía esté situada en 0.02 por ciento de crecimiento; nada para los pobres pero si para los ricos multimillonarios. Después del veinte, vamos a ver si el PRI es capaz de recuperarse como lo está haciendo el PAN en los estados donde no gobierna; pero bueno nos interesa saber qué pasará con el diputado local Adán Casas, especialista en la construcción de nuevos espacios para servir a su gente de Nayarit. Me doy con que no se le suba…PALESTRAZO: EL Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero ya tiene partido para buscar la gubernatura; se llama Partido Encuentro Solidario, igual que aquel PES que le dio la Senaduría; se viene de candidato y le valdrá madre que López Obrador se quede sin un Alfil en el Senado.