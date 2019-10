LA VOZ DE LA BAHÍA Y MÁS

Por: Ramón Álvarez García



LA REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA EN BAHÍA

Sería pagadera hasta el 2033 o sea dentro de TREINTA Y CUATRO AÑOS más, cosa que se dejó en claro, pero como el Ayuntamiento presidido por Jaime Cuevas Tello, TIENE crédito y tipo A, el cual le permite hacer llevadera la DEUDA e irla pagando con tiempo y menos intereses, que en cierta manera le dé certidumbre y confianza a la Administración actual por ENDE los 220 millones de refinanciamiento, es buena medida, aseguran los conocedores de las Finanzas y éstas cuestiones de crédito……..JASSIEL PELAYO DESPERTÓ. En un arranque de letargo y dejando a un lado su forma callada, sin seguir soportando la negativa actitud del actual Diputado MAILO, el Regidor por la zona Turística, deja en claro que el también Regidor en su tiempo Ismael Duñalds Ventura, fue partícipe de la situación actual del Ayuntamiento en funciones, pues de igual forma Aprobó y se hizo cómplice del descalabro de los dineros de Bahía, también su hija cuando fungió como Regidora y después qué Mailo volvió como Regidor en la administración pasada y ahora se siente el iluminado al señalar, cuando fue parte del endeudamiento y no se vale engañar al pueblo de Bahía, que asuma su responsabilidad en lugar de echar culpas, ASÍ de claro fue JASSIEL PELAYO……….YEIDCKOL POLEVNSKY REBASADA Y DESESPERADA. La actitud de la Polaca y aspirante a liderar MORENA, se sintió destanteada y en un afán de protagonismo y caprichosa actitud, ya no quiere queso sino salir de la ratonera, pues su intento de apoderarse del Partido Movimiento de Reconstrucción Nacional, no le resulta acorde a sus intenciones e intereses, por lo que los militantes votarán y otros tantos no, cosa que mantiene a POLEVSNKY, con la duda e incertidumbre de que no son los tiempos en efectuar la elección para tener bajo su poder a MORENA, pues habrá muchos que no le permitirán hacer lo que ella quiera, de ahí para hacer tiempo y hacerse la inconforme……..CHAVITA Y SU DETENCIÓN CAERÁN MAS. Varias cosas están por salir con la captura de caso, donde Policías, Políticos y varios personajes han sido detenidos, incomunicados y puestos ante la Autoridad competente, algunos inocentes, señalados, cuestionados y dañados, el haber querido EXTORSIONAR al mismo Alcalde, las cosas y caso donde existe mucha duda e ideas y hechos que no se han aclarado, quién o quiénes están detrás de esta trama, porque, para que y el fin? Porque el Secuestro, La Comunicación siempre de que estaba bien, la presión de su desaparición entre otras cosas, saldrán nuevas caras y nombres de los hechos y situaciones actuales? Hay mucho que saber y que contar, está historia sigue avanzando………..DOCE DETENIDOS POR SSPE

Entre Cristaleros ( No por quebrar cristales) sino porque les gusta la droga llamada así, SUERTUDOS que se encuentran cosas en casas y fácil se les hace llevarse cosas ajenas sin el permiso de los dueños, los que andan acordes al tiempo de calor y se les hace fácil cometer Atentados Al Pudor, contra Jovencitas y mujeres con atributos físicos, que los intentos de Burros en Primavera se sienten los galanes y echan a andar sus retorcidas mentes, que son los Latin Lover y son los latin Boyler, DESPOJADORES quienes se sienten dueños de todo lo que ven, como el de la Cheyenne » todo lo que ves es mío» y así andan pasándose de lanza y el todo-mío hasta que enfadan con sus mala visión y el andar de habladores al caso tal de creerse que si son dueños, hasta que los uniformados les hacen ver la realidad y son llevados a las celdas donde con métodos científicos, los uniformados les hacen recordar que no, deben pasarse de lanza y respetar la LEY, de esta manera cumplen la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

